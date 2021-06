കോവിഡ് മറികടക്കാൻ വീണ്ടും റിസർവ് ബാങ്ക് നടപടി; 31,000 കോടി വായ്പ

ന്യൂഡൽഹി ∙ സ്വകാര്യ ബസ് ഓപ്പറേറ്റർമാർക്കും ട്രാവൽ ഏജന്റുമാർക്കും കാർ റിപ്പയർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റും വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിനു ബാങ്കുകൾക്കു മൊത്തം 15,000 കോടി രൂപ റീപ്പോ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പണ നയ സമിതി (എംപിസി) തീരുമാനിച്ചു. ഇപ്പോൾ 4% ആണ് റീപ്പോ നിരക്ക്.



‌പദ്ധതിയിൽ ഹോട്ടൽ, റസ്റ്ററന്റ്, ടൂർ ഓപ്പറേഷൻ സംരംഭങ്ങൾ, അഡ്വഞ്ചർ–ഹെറിറ്റേജ് സംവിധാനങ്ങൾ, വ്യോമയാന മേഖലയിലെ ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡ്‌ലിങ്, വിതരണ ശൃംഖലകൾ, റെന്റ്–എ–കാർ സംരംഭങ്ങൾ, സ്പാ ക്ലിനിക്, ബ്യൂട്ടി പാർലർ തുടങ്ങിയവയ്ക്കും കോൺഫറൻസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും വായ്പ ലഭിക്കും.

ഈ മാസം 7നു തുടങ്ങുന്ന പദ്ധതി അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് 31 വരെയുണ്ടാകും. ഈ പദ്ധതിയിൽ ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന വായ്പകൾക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് കാലാവധി നിർദേശിച്ചിട്ടില്ല. റിസർവ് ബാങ്ക് അനുവദിക്കുന്ന പണം സ്വീകരിക്കാതെ, പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സേവന മേഖലകൾക്ക് സ്വന്തം പണമുപയോഗിച്ചു വായ്പ നൽകാനും ബാങ്കുകൾക്ക് അനുവാദമുണ്ട്.

സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കും (എംഎസ്എംഇ) മറ്റും വായ്പ ലഭ്യമാക്കാൻ സിഡ്ബിക്ക് 16,000 കോടി കൂടി ലഭ്യമാക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. എംഎസ്എംഇകൾക്കും ചെറുകിട ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾക്കും ബിസിനസുകാർക്കുമായി കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രഖ്യാപിച്ച വായ്പ പുനഃക്രമീകരണ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാനുള്ള വായ്പ പരിധി 25 കോടിയിൽനിന്ന് 50 കോടി രൂപയാക്കിയതും ഈ മേഖലയ്ക്ക് ആശ്വാസമേകും.

മറ്റു തീരുമാനങ്ങൾ:

∙പെൻഷൻ, ശമ്പളം, പലിശ തുടങ്ങിയവ ബാങ്കിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും ഫോൺ, വെള്ളം, ഗ്യാസ് തുടങ്ങിയ േസവനങ്ങളുടെ പണം ബാങ്ക് വഴി അടയ്ക്കുന്നതിനും ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും സൗകര്യം. നിലവിൽ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമുള്ള നാഷനൽ ഓട്ടമേറ്റഡ് ക്ലിയറിങ് ഹൗസ് (എൻഎസിഎച്ച്) സംവിധാനം അന്നു മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കും.

∙സർക്കാർ കടപ്പത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന പദ്ധതിയിൽ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് 1.2 ലക്ഷം കോടി മുടക്കും.

വളർച്ച തന്നെ പ്രധാനം

പലിശ നിരക്കുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതില്ലെന്നും സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ നടപടികൾ തുടരണമെന്നുമാണു റിസർവ് ബാങ്ക് തീരുമാനിച്ചത്. ബാങ്കുകൾക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് നൽകുന്ന പണത്തിന്റെ പലിശ നിരക്ക് (റിപ്പോ) 4%, ബാങ്കുകളിൽനിന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന മിച്ചപണത്തിന്റെ പലിശ (റിവേഴ്സ് റീപ്പോ) 3.25% എന്നിങ്ങനെ തുടരും. വായ്പാ പലിശ നിരക്കുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ താഴ്ന്ന നിലയിൽത്തന്നെ തുടരാൻ ഇതു സഹായിക്കും. സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി നിരക്കു പുനർനിർണയിക്കുന്നതിൽ തുറന്ന സമീപനമാണെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കി.

