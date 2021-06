ട്വിറ്ററിൽ അസഭ്യം; മുംബൈ മേയർ വിവാദത്തിൽ

മുംബൈ ∙ വാക്സീൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്വിറ്ററിൽ സംശയം ചോദിച്ചയാൾക്ക് മുംബൈ മേയർ കിഷോരി പെഡ്നേക്കറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അസഭ്യ മറുപടി.



കോർപറേഷന്റെ വാക്സീൻ ആഗോള ടെൻഡറിൽ ആർ‍ക്കാണ് കരാർ കിട്ടിയതെന്ന ചോദ്യത്തിന്, ‘താങ്കളുടെ പിതാവിന്’ എന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം. ഒരു ചടങ്ങിനിടെ താൻ ഫോൺ ഏൽപിച്ച ശിവസേനാ പ്രവർത്തകനാണ് അസഭ്യം കുറിച്ചതെന്നാണു മേയറുടെ വാദം. ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവരെ പോലും ഫോൺ ഏൽപിക്കരുതെന്നു പഠിച്ചെന്നും അവർ വിശദീകരിച്ചെങ്കിലും വിവാദച്ചൂടേറുകയാണ്. നഴ്സിങ് ജോലിയിൽ നിന്നു വിരമിച്ച ശേഷമാണു കിഷോരി ശിവസേനയിൽ ചേർന്നതും മേയറായതും.

English Summary: Row over tweet: Shiv Sena activist posted it, says Mumbai mayor