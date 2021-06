ലക്ഷ്യം വോട്ടെന്നു പറയുന്നത് രാജ്യദ്രോഹമല്ല: കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ചില സംഭവങ്ങളെ വോട്ട് നേടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന പരാമർശം രാജ്യദ്രോഹപരമല്ലെന്നു വിനോദ് ദുവ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി വിലയിരുത്തി. പഠാൻകോട്ടിലും പുൽവാമയിലും ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളും ബാലാക്കോട്ടിലെ ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമാക്രമണവും മോദി സർക്കാർ വോട്ടിനുള്ള മാർഗമാക്കിയെന്ന പരാമർശം പരാതിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികളിലെ വീഴ്ച സംബന്ധിച്ച വിമർശനങ്ങൾക്കെതിരായ പരാതികളും തള്ളി.



മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ അവകാശമുപയോഗിച്ച്, ആശങ്കാകരമായ സാഹചര്യം ശ്രദ്ധയിൽകൊണ്ടുവരികയാണു ദുവ ചെയ്തതെന്നും പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പരാതിയില്ലെങ്കിൽ അപകീർത്തിയെന്ന വാദം പോലും നിലനിൽക്കില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. പിപിഇ കിറ്റ്, മാസ്ക്, വെന്റിലേറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ ലഭ്യതയുടെ പ്രശ്നം ദുവ കഴിഞ്ഞവർഷംതന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. യാദൃച്ഛികമെങ്കിലും ദുവയും ഭാര്യ ചിന്നയും കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഏതാനും ആഴ്ചകളായി ചികിത്സയിലാണ്.

രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റ വകുപ്പുകളുടെ പരിധിയിൽ എന്തൊക്കെ വരുമെന്നും വരില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി വിശദീകരിച്ച 1962ലെ കേദാർനാഥ് സിങ് കേസ് വ്യക്തമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ബെഞ്ച് ദുവയ്ക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിയത്.

കേദാർ നാഥ് സിങ് കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞത്

ഫോർവേഡ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാവ് കേദാർ നാഥ് സിങ്, ബിഹാറിലെ ബറോണിയിൽ 1953 മേയ് 26നു നടത്തിയ പ്രസംഗമാണു കേസായത്. തങ്ങൾ വോട്ടിൽ മാത്രമല്ല വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും, വിപ്ലവത്തിന്റെ ജ്വാലയിൽ രാജ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും മുതലാളിമാരും ജമീന്ദാർമാരും ചാരമാകുമെന്നും ആ ചാരത്തിൻമേൽ നിർധനരുടെ സർക്കാരുണ്ടാക്കുമെന്നും കേദാർനാഥ് പ്രസംഗിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 124–എ, രാജ്യത്തിനെതിരെയും പൊതു സമാധാനം തകർക്കുന്ന രീതിയിലും കുറ്റം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ശിക്ഷാർഹമാക്കുന്ന 505(ബി) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേദാർ നാഥിനെ വിചാരണക്കോടതി ഒരു വർഷം കഠിന തടവിനു ശിക്ഷിച്ചു. ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും ഇതു ശരിവച്ചു.

സുപ്രീം കോടതിയുടെ 5 അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് 1962 ജനുവരി 20നു വിധി പറഞ്ഞത്. പൊതുതാൽപര്യവും വ്യക്തികളുടെ മൗലികാവകാശവും തമ്മിൽ സന്തുലനമുള്ളതാണ് 124 എയെന്നു കോടതി വിധിച്ചു.

രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റ വകുപ്പുകളുടെ പരിധിയിൽ എന്തൊക്കെ വരുമെന്നും വരില്ലെന്നും കോടതി വിശദീകരിച്ചു:

∙ ഭരണം നടത്തുന്ന വ്യക്തികളെയും സർക്കാരിനെയും വേർതിരിച്ചു കാണണം. സർക്കാരെന്നത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ചിഹ്നമാണ്. അതിനോട് അപ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ അനിഷ്ടമോ ഉണ്ടാക്കുന്ന നടപടികൾ കുറ്റമാണ്.

∙ അക്രമത്തിനു പ്രേരകമല്ലാത്ത രീതിയിൽ, സർക്കാരിനെ എത്ര കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിക്കുന്നതും കുറ്റകരമല്ല.

