നഷ്ടപരിഹാരം: ബാധ്യത ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും

ന്യൂഡൽഹി ∙ വാക്സീൻ മൂലമുള്ള വിപരീത ഫലങ്ങൾക്കു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനുള്ള ബാധ്യത ഒഴിവാക്കണമെന്ന വിദേശ കമ്പനികളുടെ ആവശ്യത്തിനു പിന്നാലെ, ഇതേ ആവശ്യവുമായി സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും രംഗത്ത്. ഫൈസറും മൊഡേണയും ഇക്കാര്യത്തിൽ കർശന നിലപാട് എടുത്തിരുന്നു. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ വാക്സീനുകൾക്ക് ഈ പരിരക്ഷയില്ല.



ജൂലൈയിൽ ഫൈസർ വാക്സീൻ ഇന്ത്യയിൽ ലഭിച്ചുതുടങ്ങുമെന്നാണു കരുതുന്നത്. നഷ്ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീർപ്പായില്ലെങ്കിലും ചില ധാരണകളായതായി സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ഇതിനിടെ, ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗാനുമതിയുള്ള റഷ്യയുടെ സ്പുട്നിക് വാക്സീന്റെ ഉൽപാദനത്തിന് സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും അനുമതി തേടി. ഡോ. റെഡ്ഡീസ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തെത്തിക്കുന്ന സ്പുട്നിക് ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ നിലവിൽ 6 കമ്പനികൾക്കാണ് അനുമതി. ഇതിനു പുറമേയാണു സീറം അപേക്ഷ നൽകിയത്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോവിഷീൽഡിനു പുറമേ, യുഎസ് കമ്പനിയായ നോവവാക്സീന്റെ കോവോവാക്സ് എന്ന വാക്സീന്റെ ഉൽപാദന കരാറും സീറം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.

ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ ബയോളജിക്കൽ ഇ വികസിപ്പിച്ച വാക്സീന് അടിയന്തരാനുമതിയായില്ലെങ്കിലും 30 കോടി ഡോസിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓർഡർ നൽകി. മുൻകൂർ തുകയായി 1500 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. വാക്സീൻ മുൻകൂറായി ഓർഡർ നൽകുന്നതിൽ കേന്ദ്രം പരാജയപ്പെട്ടെന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കിടെയാണിത്. മൂന്നാം ഘട്ട ട്രയൽ പുരോഗമിക്കുന്ന ബയോളജിക്കൽ ഇ വാക്സീന് അനുമതി ലഭിച്ചാൽ, ഓഗസ്റ്റ്– ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ലഭിക്കുമെന്നാണു സൂചന.ആകെ 2.41 കോടിയാളുകൾക്കാണ് രാജ്യത്തു വാക്സീൻ ഒരു ഡോസ് എങ്കിലും നൽകിയത്. 26.24 ലക്ഷം പേർക്ക് ഇന്നലെ മാത്രം കുത്തിവയ്പു നൽകി.

കോവിഡ് ബാധിതർ 2.85 കോടി

രാജ്യത്തു കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2.85 കോടി കവിഞ്ഞു. ഇതിൽ 2.65 കോടിയാളുകളും കോവിഡ് മുക്തി നേടിയപ്പോൾ, 3.40 ലക്ഷം പേർ മരിച്ചു. 16.47 ലക്ഷം േപരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ബുധനാഴ്ച 1.34 ലക്ഷം പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ 2887 പേർ മരിച്ചു.

English Summary: Serum Institute Seeks Indemnity, Says "Same Rules For All": Sources