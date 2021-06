സിബിഎസ്ഇ മൂല്യനിർണയം: മാനദണ്ഡത്തിന് സമിതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ സിബിഎസ്ഇ 12–ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളുടെ റദ്ദാക്കിയ പരീക്ഷയ്ക്കു പകരം മൂല്യനിർണയത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡം രൂപീകരിക്കാൻ 13 അംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വിപിൻ കുമാറാണു സമിതി അധ്യക്ഷൻ. മലയാളിയും സിബിഎസ്ഇ ഡയറക്ടറുമായ (അക്കാദമിക്) ഡോ. ജോസഫ് ഇമ്മാനുവലും അംഗമാണ്.

ഓപ്പൺ സ്കൂൾ 12–ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയും റദ്ദാക്കി

സിബിഎസ്ഇക്കു പിന്നാലെ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓപ്പൺ സ്കൂളിങ്ങിനു കീഴിലെ 12–ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയും റദ്ദാക്കി. ജൂണിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന തിയറി, പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കുന്നത് കോവിഡ് സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചാണെന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ. രമേശ് പൊക്രിയാൽ പറഞ്ഞു.

