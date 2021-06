മലയാളം വിലക്കി ഡൽഹി ആശുപത്രി; വിചിത്ര തീരുമാനമെന്നു നഴ്സുമാർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡൽഹിയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ മലയാളത്തിനു വിലക്ക്. രാജ്ഘട്ട് ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു മാർഗിലെ ഗോവിന്ദ് വല്ലഭ് പന്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് മെഡിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ചിലാണു (ജി.ബി.പന്ത് ആശുപത്രി) നഴ്സിങ് ഓഫിസർമാർ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നതു വിലക്കി നഴ്സിങ് സൂപ്രണ്ട് നോട്ടിസ് ഇറക്കിയത്.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള ഈ ആശുപത്രിയിൽ ഒട്ടേറെ മലയാളി നഴ്സുമാർ സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവർ തമ്മിൽ പലപ്പോഴും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതു മലയാളത്തിലാണെന്നും ഇതേക്കുറിച്ചു പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മലയാളം അറിയാത്ത രോഗികൾക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും ഇതു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു എന്നുമാണു നഴ്സിങ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ സർക്കുലറിലെ വിശദീകരണം. അതിനാൽ ജോലി സ്ഥലത്തു മലയാളം കേൾക്കരുതെന്നും ആശയവിനിമയം ഹിന്ദിയിലോ ഇംഗ്ലിഷിലോ ആകണമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം കടുത്ത നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും നിർദേശത്തിലുണ്ട്.

ലക്ഷക്കണക്കിനു മലയാളികൾ താമസിക്കുകയും ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യതലസ്ഥാന നഗരത്തിലെ ആശുപത്രിയിൽ ഇത്തരമൊരു വിലക്കു വിചിത്രമാണെന്നു നഴ്സുമാർ പറയുന്നു.

English Summary: GB Pant nursing admin in Delhi orders Malayalam cannot be spoken, only Hindi, English for communication