ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യാന്തര വിമാന സർവീസ് നിർത്തിവച്ചതിനാൽ സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്കു മടങ്ങാൻ സാധിക്കാത്തവരുടെ ഇന്ത്യൻ വീസയുടെ കാലാവധി ഓഗസ്റ്റ് 31വരെ നീട്ടിയതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. വീസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ പിഴ ഈടാക്കില്ല.



നീട്ടിയ കാലാവധിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ പ്രത്യേക അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതില്ല.

English Summary: India extends visa validity for foreign nationals stranded on account of COVID-19 until Aug. 31