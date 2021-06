ന്യൂഡൽഹി ∙ ബാങ്ക് വായ്പ തട്ടിപ്പ് കേസ് പ്രതി വജ്രവ്യാപാരി മെഹുൽ ചോക്സിയെ ഇന്ത്യയിലേക്കു കൊണ്ടുവരാൻ ഡൊമിനിക്കയ്ക്കു പോയ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം മടങ്ങി. ചോക്സിയുടെ അഭിഭാഷകർ നൽകിയ ഹേബിയസ് കോർപസ് ഹർജിയിൽ വാദം ഡൊമീനിക്ക ഹൈക്കോടതി ഒരു മാസത്തേക്കു മാറ്റിവച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സിബിഐ ഡിഐജി ശാരദ റൗട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്വകാര്യ വിമാനത്തിൽ മടങ്ങിയത്.

English Summary: 'Mission Choksi' Team Returns As Court Keeps Him In Dominica Till July