ബാലികയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് പരാതി; നടൻ അറസ്റ്റിൽ

മുംബൈ∙ അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ പ്രമുഖ ടിവി നടൻ പേൾ പുരി(31)യെ പോക്സോ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സീരിയൽ നടീനടന്മാരുടെ മകളെയാണു ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയതെന്നാണ് ആരോപണം.

അതേസമയം, ബാലികയുടെ അച്ഛൻ നൽകിയ പരാതി കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് അമ്മ തന്നോടു നേരിട്ടു പറഞ്ഞതായി വെളിപ്പെടുത്തി പ്രമുഖ സീരിയൽ സംവിധായിക ഏക്ത കപൂർ രംഗത്തെത്തി. ഒട്ടേറെ ടിവി സീരിയലുകളിലും പരസ്യങ്ങളിലും താരമായ പേൾ പുരി, ഏക്തയുടെ നാഗിൻ 3 എന്ന സിനിമയിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു ടിവി താരങ്ങളും നടനെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനിടെ, 16 വയസ്സുകാരിയെ സംഘം ചേർന്ന് പീഡിപ്പിച്ചെന്ന മറ്റൊരു കേസിൽ 6 പേരെ മുംബൈ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക അതിക്രമം തടയുന്നതിനുള്ള നിയമ (പോക്സോ) പ്രകാരമാണ് ഈസംഭവത്തിലും കേസ്.

English Summary : Pearl V Puri sent to 14 days judicial custody in minor's rape case