മമതയ്ക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കില്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൽസരിക്കുന്ന ഭവാനിപുരിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തേണ്ടതില്ലെന്നാണ് നിലപാടെന്ന് പിസിസി അധ്യക്ഷൻ അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തുമെന്ന് സിപിഎം സൂചിപ്പിച്ചു.

മമതയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു തുടരണമെങ്കിൽ 6 മാസത്തിനകം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കണം. ഭവാനിപുരിൽ ജയിച്ച തൃണമൂൽ സ്ഥാനാർഥി സോവൻദേവ് ചതോപാധ്യായ രാജിവച്ചുള്ള കത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ, മമതയെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് താഴെയിറക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു വൈകിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് മുൻ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയും തൃണമൂൽ നേതാവുമായ യശ്വന്ത് സിൻഹ ആരോപിച്ചു.

കോൺഗ്രസ് ഇതര പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നേതാവാകാനുള്ള സൂചനകൾ മമതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ, ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ വിരുദ്ധ നിലപാട് ഉചിതമല്ലെന്ന അഭിപ്രായം കോൺഗ്രസിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭവാനിപുരിൽ മമതയ്ക്കെതിരെ മൽസരിച്ച കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ഷദാബ് ഖാന് ആകെ 3.26% വോട്ടാണ് ലഭിച്ചത്. തൃണമൂലിന് 65.07%, ബിജെപിക്ക് 28.93% എന്നിങ്ങനെ വോട്ട് ലഭിച്ചു.

English Summary: Congress not to contest against Mamata Banerjee