‘ലക്ഷദ്വീപിൽ ജനതയെയും പ്രകൃതിയെയും മാനിക്കാത്ത നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമം’

ന്യൂഡൽഹി ∙ വികസനമെന്ന പേരിൽ ലക്ഷദ്വീപിന്റെ പരിസ്ഥിതിയെയും സമൂഹത്തെയും മാനിക്കാതെയുള്ള നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനാണു ശ്രമമെന്നു കേന്ദ്ര സർവീസിൽ നിന്നു വിരമിച്ച 93 ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രധാനമന്ത്രി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി, പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി എന്നിവർക്കയച്ച കത്തിൽ ആരോപിച്ചു.

പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ, മനുഷ്യജീവിതവും ഭൂമിയുമായി അഭേദ്യ ബന്ധമുണ്ടെന്ന ബോധ്യത്തോടെയെന്നു വ്യക്തമാക്കി ശിവശങ്കർ മേനോൻ, വാപ്പാല ബാലചന്ദ്രൻ, ജി.ബാലഗോപാൽ, കെ.വി. ഭഗീരഥ്, വജാഹത് ഹബീബുള്ള, ടി.കെ.എ.നായർ, പി.ജോയ് ഉമ്മൻ, സുജാത റാവു, കെ.പി.ഫാബിയൻ, പി.കെ. ലാഹരി, സി. ബാലകൃഷ്ണൻ, ജൂലിയോ റിബെയ്റോ, പി.എസ്.എസ്. തോമസ്, ജവാഹർ സർക്കാർ തുടങ്ങിയവരാണു കത്തയച്ചത്.

കത്തിൽ പറയുന്നു:

∙ ദ്വീപിലെ ജനസമൂഹത്തിനും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഭൂപ്രകൃതിക്കും നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമണമാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ നടപടികൾ. ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കും ടൂറിസം മേഖലയിൽ മുതൽമുടക്കാൻ പുറത്തുനിന്നു വരുന്നവർക്കുമായുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റാണ് ദ്വീപുകൾ എന്ന മട്ടിലാണു സമീപനം.

∙ ഇപ്പോൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പക്കലുള്ള 3 കരടുചട്ടങ്ങളും ദ്വീപുവാസികളുമായി ആലോചിക്കാതെയാണ് തയാറാക്കിയത്.

∙ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കാനും കൈമാറ്റത്തിനും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഉമടസ്ഥതയ്ക്കു ജനത്തിനുള്ള അവകാശത്തിനു ഭീഷണിയാണ്. ഗുണ്ടാ നിയമം പ്രതിഷേധം അടിച്ചമർത്താൻ മാത്രമുള്ളതെന്ന ഭീതിയുണ്ട്.

∙ ഒഴിവാക്കേണ്ട വർഗീയ നിറമാണു ബീഫ് നിരോധനം, മദ്യ നിരോധനം ഒഴിവാക്കൽ എന്നിവയിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. സാമുദായിക സൗഹാർദം തകരുന്നതു ദേശീയ സുരക്ഷയെത്തന്നെ ബാധിക്കാം.

∙ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ നടപടികൾ വികസനത്തിനു പകരം ദ്വീപിലെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം നശിപ്പിക്കും. നടപടികൾ പിൻവലിക്കണം, മുഴുവൻ സമയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ നിയമിക്കണം.

∙ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ, വിദ്യാഭ്യാസം, നീതിയുള്ള ഭരണം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, വരുമാന മാർഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്ന സുസ്ഥിര വികസന മാതൃക നടപ്പാക്കണം.

