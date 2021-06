കേന്ദ്രം നയം മാറ്റി; വാക്സീൻ സൗജന്യം

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്ത് 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഈ മാസം 21 മുതൽ സൗജന്യ കോവിഡ് വാക്സീൻ നൽകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 45 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്കുള്ള വാക്സീൻ വിതരണം സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഏൽപിക്കുകയും അതു കമ്പനികളിൽ നിന്നു നേരിട്ട് വില കൊടുത്തു വാങ്ങണമെന്നു നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്ത നയത്തിൽനിന്ന് നിർണായക മാറ്റമാണിത്.



ഇന്നലെ വൈകിട്ട് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി പുതിയ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ളതു പോലെ കേന്ദ്രീകൃത വിതരണ രീതി തുടരും. നിർമാതാക്കളിൽ നിന്ന് 75% വാക്സീൻ (25% സംസ്ഥാന ക്വോട്ട ഉൾപ്പെടെ) കേന്ദ്രം വാങ്ങി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു സൗജന്യമായി നൽകും. എല്ലാവർക്കും കഴിയുന്നത്ര വേഗം വാക്സീൻ എത്തിക്കും.

∙ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് നേരിട്ടു വാക്സീൻ വാങ്ങി നൽകാമെന്ന നയത്തിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു ഡോസിന് 150 രൂപയേ സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കാവൂ. വില എത്രയെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം. (നിലവിൽ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ കോവിഷീൽഡ് 600 രൂപയ്ക്കും കോവാക്സീൻ 1200 രൂപയ്ക്കുമാണ് വാങ്ങുന്നത്. സ്പുട്നിക് വാക്സീന് നികുതി ഉൾപ്പെട‌െ 995 രൂപയാണ്. ഇതിനു പുറമേ, സർവീസ് ചാർജ് കൂടി ചേർത്താണ് കുത്തിവയ്ക്കുന്നത്).

∙ പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ അന്ന യോജന വഴി സൗജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ നൽകുന്നത് നവംബർ വരെ നീട്ടി. 80 കോടി പേർക്കു പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ വാക്സീൻ നയത്തെ സുപ്രീം കോടതി നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയും നയം മാറ്റണമെന്ന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും മാത്രമല്ല, ബിജെപിയിലുള്ളവരും വിമർശിച്ചു. തുടർന്നാണ് നയംമാറ്റം.

കുട്ടികൾക്ക് 2 വാക്സീൻ ട്രയൽ

രാജ്യത്ത് 3 വാക്സീനുകളുടെ ട്രയൽ കൂടി നടക്കുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾക്കായി 2 വാക്സീനുകളുടെ ട്രയലും നടക്കുന്നു. മൂക്കിലൊഴിക്കാവുന്ന നേസൽ വാക്സീന്റെ ഗവേഷണവും നടക്കുന്നു.

ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടു തന്നെ 23 കോടിയിലേറെപേർക്ക് വാക്സീൻ നൽകി. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വിദേശത്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഏതു വാക്സീനും ഇന്ത്യയിലെത്താൻ ദശകങ്ങളെടുത്തിരുന്നു. ഒന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ ആരോഗ്യമേഖലയിലെ സൗകര്യങ്ങൾ അതിവേഗം മെച്ചപ്പെടുത്തി- പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

English Summary: Free vaccines for all adults from 21 June