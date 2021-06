വാക്സീൻ എടുത്തവർക്ക് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാതെ വിമാനയാത്ര അനുവദിച്ചേക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ വാക്സീൻ 2 ഡോസും സ്വീകരിച്ചവർക്കു കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെവിടെയും വിമാന യാത്ര അനുവദിക്കാൻ കേന്ദ്രം ആലോചിക്കുന്നു. രാജ്യത്തു കോവിഡ് കേസുകൾ താഴുന്നതും വാക്സീൻ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തുന്നതും പരിഗണിച്ചു നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവു കൊണ്ടുവരാനാണ് നീക്കം. വാക്സീനെടുത്തവരെ കോവിഡ് പരിശോധനയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയവും ആരോഗ്യമന്ത്രാലയവും ഉൾപ്പെടെ ആശയ വിനിമയം നട‌ത്തുന്നവെന്നാണ് സൂചന.



72 മണിക്കൂറിനുള്ളിലെടുത്ത കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി മാത്രം യാത്രയെന്ന നിബന്ധന പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിലവിലുണ്ട്.

English Summary: Fully vaccinated people may soon be able to travel without RT-PCR negative report