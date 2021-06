അഫ്ഗാൻ ജയിലിലെ 4 മലയാളി യുവതികൾക്കും വഴിയടയുന്നു

ന്യൂഡൽഹി ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന 4 മലയാളി യുവതികൾക്കും നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാനാവില്ല. ഐഎസ് ഭീകരരെ വിവാഹം ചെയ്ത സ്ത്രീകളെയും അവരുടെ കുട്ടികളെയും തിരികെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന നിലപാട് നേരത്തേ ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതേ നിലപാട് ഇന്ത്യയും പിന്തുടരുമെന്നാണു സൂചന. എന്നാൽ, ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.



സോണിയ സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന ആയിഷ, റാഫീല, മെറിൻ ജേക്കബ് എന്ന മറിയം, നിമിഷ എന്ന ഫാത്തിമ ഇസാ എന്നിവരാണ് അഫ്ഗാൻ ജയിലിലുള്ളത്. ഇവർ 2019 നവംബറിൽ അഫ്ഗാൻ അധികൃതർക്കു മുൻപാകെ കീഴടങ്ങി.

ഭീകരസംഘടനയായ ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഖൊറാസൻ പ്രൊവിൻസിൽ (ഐഎസ്കെപി) ചേരാൻ 4 പേരുടെയും ഭർത്താക്കന്മാർ അഫ്ഗാനിലേക്കു കടന്നപ്പോഴാണ് ഇവർ ഒപ്പം പോയത്.

ഐഎസ് ഭീകരരെ വിവാഹം ചെയ്യാനായി നാടുവിട്ട സ്ത്രീകളോ അവരുടെ കുട്ടികളോ രാജ്യത്തേക്കു മടങ്ങിവരാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന ശക്തമായ നിലപാടാണ് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും സ്വീകരിച്ചത്. ഈ കീഴ്‌വഴക്കം ഇന്ത്യയും പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മലയാളി വനിതകൾക്കു നാട്ടിലെത്താൻ നിയമപരമായ മറ്റു വഴികളുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടിവരും.

ഐഎസിൽ ചേരാനായി ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നു സിറിയയിലേക്കു പോയ ഭർത്താവിനെ അനുഗമിച്ച ഷമിയ ബീഗത്തിന്റെ (21) പൗരത്വം 2019 ൽ ബ്രിട്ടൻ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. തനിക്കു മാപ്പു നൽകണമെന്നും മടങ്ങാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും ബംഗ്ലദേശ് വംശജയായ ഷമിയ ടിവിയിലൂടെ അഭ്യർഥിച്ചതു ബ്രിട്ടനിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു.

പൗരത്വം തിരിച്ചുകിട്ടാനായി നിയമവഴികളിൽ ഷമിയ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചെങ്കിലും യുകെ സുപ്രീം കോടതി അവരുടെ ഹർജി തള്ളി. ബംഗ്ലദേശും ഇവരെ സ്വീകരിച്ചില്ല.

2013 നും 2018 നും ഇടയിൽ ഐഎസിൽ ചേരാനായി സിറിയയിലേക്കും ഇറാക്കിലേക്കും പോയവരിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ 52,808 പൗരന്മാരുണ്ടെന്നാണു ബിബിസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇവരിൽ പുരുഷന്മാരിലേറെയും ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉത്തര സിറിയയിലെ അഭയാർഥി ക്യാംപുകളിൽ നരകിക്കുകകയാണ്. അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു രാജ്യവും തയാറല്ല.

