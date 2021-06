പെട്രോൾ വിലക്കയറ്റം അറിയാം; നികുതി കുറയ്ക്കില്ലെന്നു കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാരിനു ബോധ്യമുണ്ടെന്നും എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എക്സൈസ് തീരുവ കുറയ്ക്കാനാവില്ലെന്നും പെട്രോളിയം മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ. കോവിഡ് കാലത്ത് അനേകം ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്രസർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും പണം ചെലവിടുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ നികുതികൾ കുറയ്ക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മേയ് ആദ്യവാരത്തിനു ശേഷം പെട്രോളിന് 5.72 രൂപയും ഡീസലിന് 6.25 രൂപയും കൂടിയിരുന്നു. രാജസ്ഥാനിലെ ഗംഗാനഗറിൽ ശനിയാഴ്ച ഡീസലിനും 100 രൂപ കടന്നു. ശനിയാഴ്ച അവസാന വിലവർധനയുണ്ടായ ശേഷം ഗംഗാനഗറിൽ ഒരു ലീറ്റർ പെട്രോളിന് 107.22 രൂപയും ഡീസലിന് 100.05 രൂപയുമായിരുന്നു വില.

