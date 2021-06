ആദായനികുതി ഫോം കടലാസ് ആയി സമർപ്പിക്കാം

ന്യൂഡൽഹി∙ പുതിയ ആദായനികുതി പോർട്ടലിൽ 15സിഎ/15സിബി എന്നീ ആദായനികുതി ഫോമുകളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഫയലിങ് നടത്താൻ നികുതിദായകർ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഇവ ജൂൺ 30 വരെ സാധാരണ പോലെ(മാന്വൽ ഫോർമാറ്റിൽ) 2021 ജൂൺ 30 വരെസമർപ്പിക്കാമെന്ന് ധനമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അംഗീകൃത ഡീലർമാർ 30വരെ അത്തരം ഫോമുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡോക്യുമെന്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ലഭിക്കുന്നതിനായി പിന്നീടുള്ള തീയതിയിൽ ഈ ഫോമുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇ-ഫയലിങ് പോർട്ടലിൽ സൗകര്യം ഒരുക്കും. ഫോമുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ പുതിയ പോർട്ടലിൽ സൗകര്യമില്ലെന്ന് വ്യാപക പരാതിയുയർന്നിരുന്നു.

