ദുബായ്∙ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച പ്രിയ കൂട്ടുകാരിക്ക് അന്ത്യകർമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ജെറീനാ ബീഗത്തിന് മതം തടസ്സമായില്ല. ജബൽ അലിയിലെ ഹിന്ദു ശ്മശാനത്തിൽ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി ഭാരതി(40)യുടെ മൃതദേഹം കത്തിയമരുമ്പോൾ, അവരുടെ പത്തുമാസം പ്രായമുള്ള മകൻ ദേവേഷ് വേലവനെയും നെഞ്ചോടു ചേർത്ത് ജെറീന കാവൽ നിന്നു. കുഞ്ഞിനെ സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തിക്കാനാണ് ഇനി ശ്രമം. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വദേശിനി ഭാരതി കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചത്.

ഭാരതിക്ക് നാട്ടിൽ ഭർത്താവും മറ്റൊരു കുട്ടിയുമുണ്ട്. എന്നാൽ, ജോലിക്ക് പോകാത്ത ഭർത്താവിന്റെ അലസത മൂലം കുടുംബം പട്ടിണിയിലായി. പ്രണയവിവാഹമായതിനാൽ ബന്ധുക്കളും കൈവിട്ടിരുന്നു. പലരോടും കടം വാങ്ങിയും വിറ്റുപെറുക്കിയുമാണ് സന്ദർശക വീസയിൽ യുഎഇയിലെത്തിയത്.

കൂടെപ്പിറപ്പിനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ജെറീന ബീഗത്തിനൊപ്പം കുടുസ്സുമുയിൽ താമസിച്ച് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മരണം. അതോടെ, ദേവേഷിന് ജറീന അമ്മയായി. ദുബായിൽ വീട്ടുജോലിക്കാരിയായ ജെറീന പുറത്തേക്കു പോകുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ശ്രീലങ്കൻ യുവതിയെയാണ് അവനെ ഏൽപിക്കുന്നത്.

