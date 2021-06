2 മാസം പ്രായം, കാവലിന് പൊലീസ്; കുഞ്ഞൻ ‘വിഐപി’യുടെ താമസം ചേരിയിൽ

അഹമ്മദാബാദ് ∙ ഗാന്ധിനഗറിലെ അദലാജിലെ ചേരിയിലാണ് ഒരുപക്ഷേ, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കുഞ്ഞൻ ‘വിഐപി’യുള്ളത്. 2 മാസമേ പ്രായമുള്ളൂ. 24 മണിക്കൂറും പൊലീസ് സംരക്ഷണമുണ്ട്. ആക്രി പെറുക്കി വിൽക്കുന്ന ദമ്പതികളുടെ മകനെ 2 മാസത്തിനിടെ 2 തവണയാണു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. അതാണ് പൊലീസ് സംരക്ഷണത്തിനു കാരണം.

രണ്ടു തവണയും മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികളാണു കുഞ്ഞിനെ തട്ടിയെടുത്തത്. ആദ്യ തവണ തട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ 2 ദിവസമായിരുന്നു പ്രായം. ആശുപത്രിയിൽ നിന്നാണു കുഞ്ഞിനെ കാണാതായത്. അന്ന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പൊലീസ് കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തി അച്ഛനമ്മമാർക്കു തിരികെ നൽകി. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 5നു വീണ്ടും കുഞ്ഞിനെ കാണാതായി. ഗുജറാത്തിലും രാജസ്ഥാനിലും തിരഞ്ഞാണ് പൊലീസ് കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തിയത്.

അമ്മ ആക്രി പെറുക്കുമ്പോൾ സൈക്കിളിലെ കുട്ടയിലാണു കുഞ്ഞിനെ കിടത്തുന്നത്. രണ്ടാം തവണ അവിടെ നിന്നാണു കൊണ്ടുപോയത്. അതോടെ ഇവർ താമസിക്കുന്ന ചേരിക്കു സമീപം സ്പെഷൽ ടീമിനെ നിയമിക്കാൻ ഗാന്ധിനഗർ പൊലീസ് തീരുമാനിച്ചു.

കുഞ്ഞു വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴും പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും പൊലീസ് നിരീക്ഷിക്കും. അഥവാ പൊലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടത്തുനിന്നു മാറിയാൽ വിളിക്കാൻ അമ്മയ്ക്കു ഫോണും നൽകി. കുഞ്ഞിനും കുടുംബത്തിനും താമസിക്കാൻ അടച്ചുറപ്പുള്ളൊരു വീട് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഗാന്ധിനഗർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ എച്ച്.പി. ഝാല പറഞ്ഞു.

