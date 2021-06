സിബിഎസ്ഇ 12–ാം ക്ലാസ്; മൂല്യനിർണയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചേക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ സിബിഎസ്ഇ 12–ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളുടെ മൂല്യനിർണയ അനിശ്ചിതത്വം ഇന്ന് അവസാനിച്ചേക്കും. മാനദണ്ഡ‍ങ്ങൾ ബോർഡ് ഇന്നു സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. ജസ്റ്റിസ് എ.എം. ഖാൻവിൽക്കർ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഇന്നു 11 നു കേസ് പരിഗണിക്കും.

12–ാം ക്ലാസ് മൂല്യനിർണയത്തിനു 30:30:40 അനുപാതത്തിൽ ഫലം നിശ്ചയിക്കാനുള്ള ശുപാർശ വിദഗ്ധ സമിതി നൽകിയെന്നാണു വിവരം. 10,11 ക്ലാസുകളിലെ വാർഷിക പരീക്ഷയ്ക്ക് 30% വീതവും 12–ാം ക്ലാസിലെ പ്രീ ബോർഡ് പരീക്ഷയ്ക്കു 40 ശതമാനവും വെയ്റ്റേജ് നൽകാൻ ശുപാർശ നൽകിയെന്നാണു വിവരം. മൂല്യനിർണയ മാനദണ്ഡം നിശ്ചയിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ നിയോഗിച്ച സമിതിയുടെ സമയപരിധി കഴിഞ്ഞദിവസം അവസാനിച്ചിരുന്നു.

ഐഎസ്‍സി പരീക്ഷാ മൂല്യനിർണയം സംബന്ധിച്ചും അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂല്യനിർണയം നടത്തുമെന്നും ജൂലൈ 20 ന് ഉള്ളിൽ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരമുണ്ട്.

