കോവിഡ്: ഒരു ലക്ഷം പേർക്ക് വിദഗ്ധ പരിശീലനം

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ മുൻനിര കോവിഡ് പോരാളികളായി മെഡിക്കൽ രംഗത്തു നിന്നല്ലാത്ത ഒരു ലക്ഷം പേരെ വിദഗ്ധപരിശീലനം നൽകി കോവിഡ് പരിചരണത്തിനു സജ്ജമാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. മുന്നണിപ്പോരാളികൾക്കുള്ള കോവിഡ് പരിചരണ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മോദി.

ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ വ്യാപന സാധ്യത കൂടി കണ്ടാണു വിദഗ്ധ പരിശീലനം ലഭിച്ച കൂടുതൽ പേരെ സജ്ജരാക്കുന്നത്. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ, മഹേന്ദ്രനാഥ് പാണ്ഡെ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

വീട്ടിലെത്തിയുള്ള പരിചരണം, അടിസ്ഥാന ശുശ്രൂഷാ പരിശീലനം, അടിയന്തര സേവനങ്ങൾ, സാംപിൾ ശേഖരണം, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം എന്നിവയാണു നൽകുക. പ്രധാനമന്ത്രി കൗശൽ വികാസ് യോജനയുടെ കീഴിൽ 276 കോടി ചെലവിട്ടാണു പരിശീലനം നൽകുന്നത്.

English Summary: Expert training for one lakh people for covid treatment