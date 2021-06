ട്വിറ്റർ നിലപാട് തള്ളി പാർലമെന്റ് സമിതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളാണു മുഖ്യമെന്നും സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ നയങ്ങളല്ലെന്നും വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർലമെന്റ് സ്ഥിരം സമിതി. പുതിയ ഐടി ചട്ടം നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ ട്വിറ്ററിന്റെ നിലപാടുകളോട് എതിർപ്പറിയിച്ച സമിതി കർശന നിലപാടാണു സ്വീകരിച്ചത്. രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ കമ്പനിക്കു പിഴ ചുമത്താതിരിക്കാൻ കാരണം വ്യക്തമാക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ട്വിറ്റർ ഇന്ത്യ പബ്ലിക് പോളിസി മാനേജർ ശഗുഫ്ത കമ്രാൻ, നിയമോപദേഷ്ടാവ് ആയുഷി കപൂർ എന്നിവരാണു, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം എങ്ങനെ തടയാം എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം പരിഗണിച്ച ശശി തരൂർ അധ്യക്ഷനായ പാർലമെന്ററി സമിതിക്കു മുന്നിൽ ഹാജരായത്.

English Summary: "Must Abide By Indian Laws," Twitter Told By Parliamentary Panel: Sources