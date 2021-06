ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടുകൾ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതു പൂർത്തിയാകുന്നതിനു പിന്നാലെ ഇഎസ്ഐ അക്കൗണ്ടുകളും ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. ഇതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടുകൾ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രസർക്കാർ സെപ്റ്റംബർ വരെ സമയം നൽകിയിരുന്നു. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് 3.5 കോടി ഇഎസ്ഐ അംഗങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്.

കേന്ദ്രസർക്കാർ പാസാക്കിയ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ചട്ടത്തിലെ 142–ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ആധാർ കാർഡ് നിർബന്ധമാണ്. ഇതു പ്രകാരം ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ വിവരങ്ങളിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂലം തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് തൊഴിൽമന്ത്രാലയവുമായി ബിഎംഎസ് നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിൽ 3 മാസം കൂടി സമയം നൽകി. വിവിധ തൊഴിലുടമാ സംഘടനകളും ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

പുതിയ അംഗങ്ങളെ ചേർക്കുമ്പോൾ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബോർഡ് അംഗം വി. രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പദ്ധതി കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുകയും അർഹർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നു മുതൽ നടപ്പാക്കണമെന്നത് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് ആധാർ നിർബന്ധമാക്കരുതെന്നും മറ്റേതെങ്കിലും അംഗീകൃത തിരിച്ചറിയൽ രേഖ മതിയെന്നും പാർലമെന്ററി സ്ഥിരസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി അംഗം ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പറഞ്ഞു. ആധാറില്ലാത്ത അനേകം ഇതരസംസ്ഥാനത്തൊഴിലാളികളും മറ്റുമുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രായോഗികമായ നീക്കങ്ങളാണു വേണ്ടതെന്നും ഡീൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: ESI accounts to be linked with aadhaar