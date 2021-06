24 മണിക്കൂറിന് ഉള്ളിൽ വ്യാജ പ്രൊഫൈൽ നീക്കാൻ നിർദേശം

ന്യൂഡൽഹി ∙ പരാതി ലഭിച്ചാൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വ്യാജ പ്രൊഫൈലുകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നു സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾക്കു കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദേശം നൽകി. ഫെയ്സ്ബുക്, ട്വിറ്റർ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾക്കു പുതിയ ഐടി ചട്ടം അനുസരിച്ചാണു നിർദേശം നൽകിയതെന്നു കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം വിശദീകരിച്ചു.

രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ, സെലിബ്രിറ്റികൾ എന്നിവരുടെ മാത്രമല്ല സാധാരണക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ആരിൽ നിന്നും പരാതി ലഭിച്ചാൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണു നിർദേശം. പല പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെയും പേരിൽ വ്യാജ പ്രൊഫൈലുകളുണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്നു പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. സാധാരണക്കാരന്റെ പേരിൽ വ്യാജ പ്രൊഫൈൽ തയാറാക്കി സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പു നടത്തുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണു കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ.

English Summary: Central government gives instruction to social medias to remove fake profiles within 24 hours