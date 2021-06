െഎഎൻഎസ് വിക്രാന്ത്: ഇന്ത്യൻ കരുത്ത്; ഒഴുകുന്ന ഉരുക്കുവിസ്മയം

കൊച്ചി ∙ ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കുന്ന ആദ്യ വിമാനവാഹിനിപ്പടക്കപ്പലായ െഎഎൻഎസ് വിക്രാന്ത് അടുത്ത വർഷം കമ്മിഷൻ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു. കൊച്ചി കപ്പൽശാലയിൽ അവസാനഘട്ട പണികൾ പൂർത്തിയാകുന്ന വിമാനവാഹിനിയുടെ നിർമാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്താനെത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം



വിക്രാന്ത് സേനയുടെ ഭാഗമാകുന്നതോടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷിയും പോരാട്ട വീര്യവുമേറും.

ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലും അതിനപ്പുറവും നാവികസേനയുടെ സാന്നിധ്യം വർധിപ്പിക്കാൻ കർണാടകയിലെ കാർവാർ നാവികത്താവള വികസന പദ്ധതി സഹായകമാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡിനു കീഴിലെ വിവിധ പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ മന്ത്രി കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനുൾപ്പെടെ നാവികസേന വികസിപ്പിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യാ പ്രദർശനവും വീക്ഷിച്ചു.

നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്മിറൽ കരംബീർ സിങ്, ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡ് മേധാവി വൈസ് അഡ്മിറൽ എ.കെ.ചാവ്‌ല എന്നിവരും മന്ത്രിയെ അനുഗമിച്ചു.

ഒഴുകുന്ന ഉരുക്കുവിസ്മയം

കൊച്ചി ∙ 3 ഫുട്ബോൾ മൈതാനങ്ങളുടെ വലുപ്പവും 40,000 ടൺ ഭാരവുമുള്ള, ഒഴുകുന്ന ഉരുക്കു വിസ്മയം; ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്തിനെ ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. 15 ഡെക്കുകളുള്ള കപ്പലിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഹാങർ ഡെക്കിൽ നിന്ന് 5 ഡെക്കുകൾ മുകളിലേക്കും 9 എണ്ണം താഴേയ്ക്കുമുണ്ടാകും. ഹാങ്ങറിൽ 30 വിമാനങ്ങൾ ഒരേസമയം സൂക്ഷിക്കാനും അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താനുമുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പറന്നുയരാൻ 2 റൺവേകളും ഇറങ്ങാൻ ഒരെണ്ണവുമുണ്ട്.

കരയിലും വെള്ളത്തിലും ആകാശത്തും നിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താനാവുന്ന സെൻസറുകളും റഡാറുകളും ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കാനുള്ള ആയുധബലവും വിക്രാന്തിലുണ്ട്. മിഗ്-29 കെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ, കമോവ്-31 ഏർളി വാണിങ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ, എം‌എച്ച്-60 ആർ മൾട്ടിറോൾ ഹെലികോപ്റ്റർ, തദ്ദേശീയമായി നിർമിച്ച അഡ്വാൻസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ എന്നിവ വഹിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്.

കടലോളം അഭിമാനം... ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്തിന്റെ അന്തിമഘട്ട നിർമാണം വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് കൊച്ചിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ. ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡ് മേധാവി വൈസ് അഡ്മിറൽ എ.കെ. ചാവ്‌ല, നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്മിറൽ കരംബീർ സിങ് എന്നിവർ സമീപം. ചിത്രം: റോബർട്ട് വിനോദ് ∙ മനോരമ

പ്രത്യേകതകൾ

∙ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമിച്ച ആദ്യ വിമാനവാഹിനി പടക്കപ്പൽ.

∙ഇന്ത്യ നിർമിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പടക്കപ്പൽ.

∙തദ്ദേശീയ രൂപകൽപന (ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് നേവൽ ഡിസൈൻ)

നിർമാണം

∙ നിർമാണച്ചെലവ് – 3500 കോടിയിലേറെ (നിലവിൽ)

∙ നിർമാണത്തിനു വേണ്ടി വന്നത് 20,000 ടൺ ഉരുക്ക് (ഉൽപാദനം തദ്ദേശീയം)

∙ യന്ത്രഭാഗങ്ങളുടെ 70 ശതമാനവും ഉപകരണങ്ങളുടെ 80 ശതമാനവും തദ്ദേശീയ നിർമാണം

∙ ഗ്യാസ് ടർബൈനുകൾ (യുഎസ് നിർമിതം–സംയോജിപ്പിച്ചത് എച്ച്എഎൽ)

∙ പൊതു, സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ ഇരുനൂറോളം കമ്പനികൾ നിർമാണത്തിൽ സഹകരിച്ചു

ക്രൂ

∙100 ഓഫിസർമാർ, 1500 നാവികർ (കമ്മിഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ)

സവിശേഷതകൾ

∙ നീളം: 263 മീറ്റർ വീതി: 63 മീറ്റർ

∙ ഡെക്കുകൾ: 15 ഭാരം: 40,000 ടൺ (ഏകദേശം)

∙ ഡെക്ക് ഹാംഗർ ശേഷി: 30 എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ (20 യുദ്ധവിമാനങ്ങളും 10 ഹെലികോപ്റ്ററുകളും)

∙ ഫ്ലൈറ്റ് ഡെക്ക് റൺവേ: 3

∙ കപ്പലിനെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്: 4 ഗ്യാസ് ടർബൈനുകൾ, ശേഷി 30 നോട്ട്സ് (മണിക്കൂറിൽ 55.56 കി.മീ പരമാവധി വേഗം)

∙ ഫുൾ ടാങ്ക് ഇന്ധനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ദൂരം: 7500 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ (13,890 കി.മീ), വേഗം: 18 നോട്ട് (മണിക്കൂറിൽ 33.34 കി.മീ)

∙ ഇന്ധനം: ലോ സൾഫർ ഹൈ സ്പീഡ് ഡീസൽ (എൽഎസ്എച്ച്എസ്‌ഡി)

നാൾവഴികൾ

∙ 2002– പദ്ധതിക്കു കാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗീകാരം

∙ 2007– ആദ്യഘട്ടം നിർമാണക്കരാറൊപ്പിട്ടു

∙ 2009– കപ്പലിനു കീലിട്ടു

∙ 2013– ഡ്രൈ ഡോക്കിൽനിന്നു നീറ്റിലിറക്കി

∙ 2017– രണ്ടാംഘട്ടം നിർമാണക്കരാറൊപ്പിട്ടു

∙ 2020 (നവംബർ)– കപ്പലിന്റെ ബേസിൻ ട്രയലുകൾ പൂർത്തിയാക്കി

∙ 2021 ജൂലൈ– സമുദ്ര പരീക്ഷണത്തിനായി കടലിലേക്ക്

ആയുധങ്ങൾ

∙ബറാക് 8 (ബറാക് എൽആർ സാം): ഇൻഡോ ഇസ്രയേലി സർഫസ് ടു എയർ മിസൈൽ (യുദ്ധവിമാനം, ഹെലികോപ്റ്റർ, കപ്പൽവേധ മിസൈൽ, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ, ക്രൂസ് മിസൈൽ തുടങ്ങി ആകാശത്തു നിന്നുള്ള ഏതാക്രമണത്തെയും തടയാൻ പര്യാപ്തം)

∙എകെ–630 (റഷ്യൻ നിർമിത ഫുള്ളി ഓട്ടമാറ്റിക് പീരങ്കി): റഡർ നിയന്ത്രിതം, വിമാനവേധ മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണമുൾപ്പെടെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തി പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം.

