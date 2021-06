ബംഗാളിൽ വ്യാജ വാക്സീൻ എടുത്തവരിൽ വനിതാ എംപിയും

കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാളിൽ കപട ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വ്യാജ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ക്യാംപിൽ നിന്നു കുത്തിവയ്പെടുത്തവരിൽ നടിയും എംപിയുമായ മിമി ചക്രവർത്തി ഉൾപ്പെടെ 250 പേർ.

ക്യാംപ് ഉദ്ഘാടകയായിരുന്ന മിമി തന്നെയാണ് വാക്സിനേഷന്റെ സന്ദേശം ഫോണിൽ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിത്. തുടർന്ന്, തട്ടിപ്പുകാരൻ ദേബാഞ്ജൻ ദേബ് അറസ്റ്റിലായി.

കൊൽക്കത്ത മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണു മരുന്നു വാങ്ങിയതെന്നും ശരിയായ വാക്സീൻ ആണെന്നും ദേബ് വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ, പൊതുവിപണിയിൽ കോവിഡ് വാക്സീൻ ലഭ്യമല്ലാത്തതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇതു വ്യാജമരുന്നാണെന്നാണു പൊലീസ് നിഗമനം. സാംപിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ ഇയാൾ നടത്തിയ ക്യാംപുകളിൽ കൊൽക്കത്ത മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷന്റെ ബാനർ ഉപയോഗിച്ചതിനാൽ തട്ടിപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു പങ്കുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷിക്കുന്നു.

തന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻജിഒയുടെ പ്രചാരണാർഥമാണു ക്യാംപെന്ന് ദേബാഞ്ജൻ ദേബ് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും സംഘടനയുടെ റജിസ്ട്രേഷൻ പോലും പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇയാളുടെ കാറിൽ ബീക്കൺ ലൈറ്റും വീട്ടിൽ വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകളും കണ്ടെത്തി.

