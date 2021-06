ഡെൽറ്റ പ്ലസ്: ആദ്യമരണം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ

മുംബൈ ∙ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് വകഭേദം ബാധിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആദ്യമരണം. കൊങ്കൺ മേഖലയിലെ രത്‌നഗിരി സിവിൽ ആശുപത്രിയിൽ 80 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയാണു മരിച്ചത്.



രാജ്യത്ത് 48 പേരിൽ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് വകഭേദം സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ 21 കേസുകളും മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. രത്‌നഗിരി ജില്ലയിൽ ഒൻപതും ജൽഗാവ് ജില്ലയിൽ ഏഴും പേർക്കാണ് അതിവേഗ വ്യാപനശേഷിയുള്ള ഈ വകഭേദം കണ്ടെത്തിയത്. മുംബൈയിൽ 2 പേരിലും പാൽഘർ, സിന്ധുദുർഗ്, താനെ ജില്ലകളിൽ ഓരോരുത്തരിലും വകഭേദം കണ്ടെത്തി.

ഇതിനിടെ, 8 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടി ഡെൽറ്റ പ്ലസ് വകഭേദം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ആദ്യം കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. പഞ്ചാബ്, ഗുജറാത്ത്, ആന്ധ്ര, തമിഴ്നാട്, ഒഡീഷ, രാജസ്ഥാൻ, ജമ്മു, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിലും കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രാജ്യത്തൊട്ടാക്കെ 45,000 സാംപിളുകളിൽ നിന്ന് 48 കേസുകളാണ് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിലുള്ളത് 3 കേസുകൾ.

രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 51,667 കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രോഗമുക്തി നിരക്ക് 96.66 ശതമാനമായി. 24 മണിക്കൂറിൽ 1329 മരണങ്ങൾ. പ്രതിദിന പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 2.98%.

കഴിഞ്ഞ 18 ദിവസമായി 5 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് പ്രതിദിന പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്.

English Summary: Covid delta plus: First death reported in Maharashtra