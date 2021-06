രവിശങ്കർ പ്രസാദിന്റെ ട്വിറ്റർ തടയാൻ കാരണം എ.ആർ. റഹ്മാന്റെ പാട്ട്?; ട്വീറ്റ് 2017ലേത്

എ.ആർ. റഹ്മാന്റെ 'മാ തുഛേ സലാം..' എന്ന സോണി മ്യൂസിക്സിന്റെ കോപ്പിറൈറ്റുള്ള ഗാനം ട്വീറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദിന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചതെന്ന് വിവരം.

യുഎസിലെ പകർപ്പാവകാശ നിയമമായ ഡിജിറ്റൽ മിലേനിയം കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ടിന്റെ (ഡിഎംസിഎ) ലംഘനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ലുമെൻ എന്ന വെബ് ആർക്കൈവിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരമുള്ളത്. സോണി മ്യൂസിക്സിനു വേണ്ടി ഇന്റർനാഷനൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദ് ഫോണോഗ്രഫിക് ഇൻഡസ്ട്രി (ഐഎഫ്പിഐ) മേയ് 24ന് നൽകിയ പരാതിയിൽ 2017 ഡിസംബർ 16ന് രവിശങ്കർ പ്രസാദ് കുറിച്ച ഒരു ട്വീറ്റ് തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ പരാതിയിൽ നടപടിയെടുത്തത് ഇന്നലെയാണെന്നും ലുമെൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ശശി തരൂർ എംപിയുടെ ട്വീറ്റിൽ 'റാ...റാ... റാസ്പുടിൻ ലവർ ഓഫ് ദ റഷ്യൻ ക്വീൻ' എന്ന ബോണി എം ഹിറ്റ് ഗാനം ഉപയോഗിച്ചതിനും സമാനമായ പരാതി നൽകിയത് ഐഎഫ്പിഐ ആണ്. ഡിഎംസിഎ ലംഘനത്തിന്റെ പേരിൽ പരാതികൾ വന്നാൽ നടപടിയെടുക്കുന്നത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സാധാരണയാണ്.

ട്വിറ്റർ ഉൾപ്പെടെ മിക്ക ടെക് ഭീമന്മാരും യുഎസിൽനിന്നായതിനാൽ വർഷങ്ങളായി ഡിജിറ്റൽ പകർപ്പാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മിക്ക കമ്പനികളും പിന്തുടരുന്നത് ഡിഎംസിഎ ആണ്. കോപ്പിറൈറ്റ് ഉള്ള നിശ്ചിത ഉള്ളടക്കം (വിഡിയോ, ഓഡിയോ, ചിത്രം ഉൾപ്പെടെയെന്തും) മറ്റൊരാൾ അനുമതിയില്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അയാൾക്കെതിരെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഉടമയ്ക്കോ ഉടമ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിക്കോ സ്ഥാപനത്തിനോ ഡിഎംസിഎ നോട്ടിസ് നൽകാം.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോപ്പിറൈറ്റ് ലംഘനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയവരുടെ പട്ടിക. രവിശങ്കർ പ്രസാദിനെതിരെ പരാതി നൽകിയ ഇന്റർനാഷനൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദ് ഫോണോഗ്രഫിക് ഇൻഡസ്ട്രി (ഐഎഫ്പിഐ) തന്നെയാണ് മുന്നിൽ.

എങ്ങനെ?

10 വർഷം മുൻപ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പേരിൽ വരെ ഡിഎംസിഎ നോട്ടിസ് അയയ്ക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. ഒരു വിഡിയോയിലെ പശ്ചാത്തലസംഗീതത്തിന്റെ പേരിൽ പോലും നോട്ടിസ് ലഭിക്കാം. ഒരു തവണ പകർപ്പാവകാശ ലംഘനത്തിന്റെ പേരിൽ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട കണ്ടന്റ് വീണ്ടും അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ തനിയെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഓട്ടമേറ്റഡ് ടേക്ക് ഡൗൺ രീതിയുമുണ്ട്.

ട്വിറ്റർ നയം അനുസരിച്ച് ഒരാൾ ഡിഎംസിഎ പരാതി നൽകിയാൽ ആ പരാതിയുടെ പൂർണരൂപം എതിർകക്ഷിക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കും. ഓട്ടമേറ്റഡ് ടേക്ക്ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ പരാതിക്കാരൻ ആരെന്ന് ആരോപിതന് അറിയാൻ കഴിയും. പരാതി ഉയരാത്ത കണ്ടന്റിന് ട്വിറ്റർ സ്വയമായി നോട്ടിസ് നൽകാറില്ല.

വ്യക്തിഗതമായ പരാതികൾക്ക് പുറമേ വലിയ മ്യൂസിക് സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റും അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അവരുടെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പകർപ്പാവകാശ ലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന രീതിയുമുണ്ട്.

ട്വിറ്ററിന്റെ ചട്ടമിങ്ങനെ

ഡിഎംസിഎ പരാതി ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ നിശ്ചിത ഉള്ളടക്കം വ്യക്തിയെ മുൻകൂറായി അറിയിക്കാതെ ട്വിറ്ററിനു നീക്കം ചെയ്യാനും താൽക്കാലികമായി അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കാനും ട്വിറ്ററിന് കഴിയും. ഒട്ടേറെ തവണ ഡിഎംസിഎ നോട്ടിസ് ലഭിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് നീക്കം ചെയ്യാനും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. പരാതി നീതിയുക്തവും സദുദ്ദേശത്തോടെയുമുള്ളതല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം പരാതിക്കാരൻ നികത്തണം. തെറ്റായ ഡിഎംസിഎ നോട്ടിസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം നീക്കിയതെന്ന് തോന്നിയാൽ ട്വിറ്ററിന് 'കൗണ്ടർ നോട്ടിസ്' നൽകാനും കഴിയും.

ഡിഎംസിഎ v/s ഇന്ത്യ

സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനികൾ ഡിഎംസിഎ പാലിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നിയമം അവർക്ക് വിലങ്ങുതടിയാകാറുണ്ട്. പുതിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇന്റർമീഡിയറി ചട്ടമനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും വിവരത്തിലേക്കുള്ള ആക്സസ് തടഞ്ഞാൽ ആ വിവരം മുൻകൂറായി ഉപയോക്താവിനെ അറിയിക്കണമെന്നാണ്. എന്നാൽ ട്വിറ്ററിന്റെ ഡിഎംസിഎ നോട്ടിസിൽ ഈ വ്യവസ്ഥയില്ല. നോട്ടിസിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാമെന്നതു മാത്രമാണ് ഉപയോക്താവിന്റെ അവകാശം.

കണക്കുകൾ പറയുന്നത്

2020 ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെ മാത്രം ട്വിറ്ററിൽ 1.7 ലക്ഷം ഡിഎംസിഎ നോട്ടിസുകളാണ് അയച്ചത്. 2015ൽ ഇതേ കാലയളവിൽ ഇത് വെറും 18,490 എണ്ണായിരുന്നു. 2020 തുടക്കത്തിൽ 16 ലക്ഷത്തോളം മീഡിയ കണ്ടന്റാണ് ഡിഎംസിഎ പ്രകാരം നടപടിക്ക് വിധേയമായത്. ഇതിലെല്ലാമായി ഉൾപ്പെട്ടത് 12 ലക്ഷത്തോളം ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടുകളും. ഡിഎംസിഎ ടേക്ക് ഡൗൺ നോട്ടിസുകളിൽ 15 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനയുണ്ടായപ്പോൾ, നടപടിക്ക് വിധേയമാകുന്ന ട്വീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 737 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനയാണുണ്ടായത്.

ട്വിറ്ററിലെ ഡിഎംസിഎ പരാതികളിലുണ്ടായ വർധന. 2020 ജൂൺ മുതലുള്ള കണക്ക് ലഭ്യമല്ല.

ട്രംപും ഡിഎംസിഎയും

ട്രംപിന്റെയും സംഘത്തിന്റെ ട്വിറ്റർ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പലതും ഡിഎംസിഎ ലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പലപ്പോഴായി നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. 2020 ജൂലൈയിൽ ലിങ്കിൻ പാർക്കിന്റെ പരാതിയിലും നടപടിയെടുത്തു. ലിങ്കിൻ പാർക്കിന്റെ ഇൻ ദ് എൻഡ് എന്ന ഗാനം ഒരു വിഡിയോയുടെ പശ്ചാത്തലസംഗീതമായി ട്രംപ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പരാതി ശരിയെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ട്വീറ്റ് നീക്കം ചെയ്തു. അന്ന് ലിങ്കിൻ പാർക്കിന്റെ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു–'Linkin Park did not and does not endorse Trump, nor authorize his organization to use any of our music. A cease and desist has been issued.'

ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നല്ല ട്രംപിനെതിരെ ഡിഎംസിഎ വാളോങ്ങിയത്. ഇതിനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിന്റെ ചിത്രമടങ്ങിയ വിഡിയോയും നീക്കം ചെയ്തു. നിയമവിരുദ്ധമായ നടപടിയെന്നാണ് ട്രംപ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ട്വിറ്റർ സ്ഥാപകന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു–"Not true and not illegal. This was pulled because we got a DMCA complaint from copyright holder."

ഡിഎംസിഎ പരാതിയെങ്ങനെ

ട്വിറ്ററിന്റ ഹെൽപ് വിഭാഗത്തിലെ ലിങ്ക് (https://help.twitter.com/en/forms/ipi/dmca/copyright-owner) തുറക്കുക. പേര്, വിവരങ്ങൾ, പ്ലാറ്റ്ഫോം, പകർപ്പാവകാശ ലംഘനം നടന്ന ലിങ്ക്, ഒറിജിനൽ കണ്ടന്റിന്റെ ലിങ്ക്, സിഗ്നേച്ചർ, വിവരണം എന്നിവ നൽകിയാണ് പരാതി നൽകേണ്ടത്. ഇത് ട്വിറ്റർ പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കും.

തെറ്റായ രീതിയിലാണ് കണ്ടന്റ് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതെങ്കിൽ (https://help.twitter.com/en/forms/ipi/dmca-counternotice) എന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് കൗണ്ടർ ഡിഎംസിഎ റിക്വസ്റ്റ് നൽകാം.



English Summary: Reason for Ravi Shankar Prasad's Twitter block