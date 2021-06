രാഷ്ട്രപതിക്കായി ഗതാഗത നിയന്ത്രണം; കാൻപുരിൽ സ്ത്രീ മരിച്ചു

ലക്നൗ ∙ രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദിന്റെ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടെ കാൻപുരിൽ സ്ത്രീ മരിച്ചു. യുപി പൊലീസ് കുടുംബത്തോട് ക്ഷമാപണം നടത്തി. ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കാൻപുർ ഘടകം വനിതാ വിഭാഗം പ്രസിഡന്റ് വന്ദന മിശ്ര (50) ആണു മരിച്ചത്.

ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളെത്തുടർന്ന് അവരെ ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴായിരുന്നു ഗതാഗത നിയന്ത്രണം. അടുത്തിടെ കോവിഡ് ബാധിച്ചിരുന്നു. 3 ദിവസത്തെ യുപി സന്ദർശനത്തിലാണ് രാഷ്ട്രപതി. ട്രെയിനിലാണ് അദ്ദേഹം കാൻപുരിലെത്തിയത്.

English Summary: Stuck in traffic during president Ram Nath Kovind's Kanpur visit, woman dies on way to hospital