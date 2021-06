റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർക്കും വാക്സീൻ ലഭിക്കും: കേന്ദ്രം സുപ്രീം കോടതിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിൻ പോർട്ടലിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതു കൊണ്ട് ആർക്കും കോവിഡ് വാക്സീൻ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടാകില്ലെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഓൺലൈൻ റജിസ്ട്രേഷനും മുൻകൂർ റജിസ്ട്രേഷനും വാക്സീൻ ലഭിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധമല്ലെന്നും സർക്കാർ പറഞ്ഞു.

വാക്സീൻ വിതരണം സംബന്ധിച്ച പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസിലാണ് സർക്കാർ നിലപാട് അറിയിച്ചത്. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ രാജ്യത്തെ പ്രായപൂർത്തിയായ 94 കോടി പേർക്കും വാക്സീൻ നൽകും. ഇതുവരെ 31 കോടിയിലേറെ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.

ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യമില്ലാത്തവർക്കും മുൻകൂട്ടി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർക്കും വാക്സീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കു ചെന്ന് വാക്സീൻ എടുക്കാം. മേയ് 23ന് ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിറക്കിയെന്നും സർക്കാർ പറഞ്ഞു.

English summary: Vaccine will be available without online registration: Central Govt