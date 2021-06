പുതിയ ഐടി ചട്ടം: ഇടക്കാല സ്റ്റേ ഇല്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ പുതിയ ഐടി ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതു തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു വിവിധ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഇടക്കാല സ്റ്റേ നൽകാനാവില്ലെന്നു ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി.



സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ അടുത്തിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഐടി ഇന്റർമീഡിയറി ചട്ടത്തിനെതിരെ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമ സ്ഥാപനമായ ദ് വയർ, ക്വിന്റ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ നൽകിയ ഹർജിയിലാണു ജസ്റ്റിസുമാരായ സി. ഹരിശങ്കർ, സുബ്രഹ്മണ്യം പ്രസാദ് എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്.

പുതിയ ചട്ടത്തിലെ നിർദേശങ്ങൾ എത്രയും വേഗം നടപ്പാക്കണമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി നോട്ടിസ് ലഭിച്ചുവെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതു റദ്ദാക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ആവശ്യം.

എന്നാൽ ഇതിൽ ഇടപെടാനാവില്ലെന്നും നിങ്ങളുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു കോടതിയുടെ മറുപടി. ഹർജി ജൂലൈ ഏഴിലേക്കു കോടതി മാറ്റി.

English Summary: No interim stay on IT rules