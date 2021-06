ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തു കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം ക്രമേണ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജാഗ്രത കൈവിടരുതെന്നു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദേശം. കോവിഡ് വ്യാപനത്തോത് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് അയച്ച കത്തിൽ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി അജയ് ഭല്ല നിർദേശിച്ചു.

English Summary: Be Vigilant: Centre on Covid to States