രാഹുലിനെ കാണുമെന്ന് സിദ്ദു; ഇല്ലെന്നു രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ പഞ്ചാബിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ്ങുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി താൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു അറിയിച്ചതിനു പിന്നാലെ, രാഹുൽ അക്കാര്യം നിഷേധിച്ചു. രാഹുൽ, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവരുമായി ഇന്നലെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നാണു സിദ്ദു തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചത്.

എന്നാൽ, ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയും സിദ്ദുവുമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നു രാഹുൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു പറഞ്ഞു. അമരീന്ദറുമായി ഇടഞ്ഞ സിദ്ദു പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ ഇടപെടൽ തേടി വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഡൽഹിയിലെത്തുമെന്നാണു സൂചന. സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത വർഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ, ഇരുവരെയും കൈവിടാതിരിക്കാനുള്ള അനുനയ നീക്കമാണു ഹൈക്കമാൻഡ് നടത്തുന്നത്.

