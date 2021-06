മുംബൈ ∙ എൻസിപി ദേശീയാധ്യക്ഷൻ ശരദ്പവാറിന്റെ മകളായ സുപ്രിയ സുളെ എംപി, കോവിഡിൽ മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട 2 കുട്ടികളെ ദത്തെടുത്തു. തന്റെ മണ്ഡലമായ ബാരാമതിയുടെ സമീപ ഗ്രാമത്തിലെ നാലും ഒന്നരയും വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഏറ്റെടുത്തത്.

English Summary: Supriya Sule adopt two children who lost parents to Covid-19