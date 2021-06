അസംഘടിത തൊഴിലാളി ക്ഷേമം: 3715 കോടി ലോകബാങ്ക് നൽകും

ന്യൂഡൽഹി ∙ അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളെ സഹായിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ പദ്ധതിക്ക് 50 കോടി ഡോളറിന്റെ (3715 കോടി രൂപ) സാമ്പത്തിക സഹായം ലോകബാങ്ക് അംഗീകരിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന പ്രകാരമുള്ള പദ്ധതികൾക്കും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മഹാമാരിയെയും ഭാവിയിലെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെയും മറ്റും നേരിടാനുള്ള പദ്ധതികൾക്കുമായാണ് തുക വിനിയോഗിക്കേണ്ടത്.

ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന 50 കോടിയിൽ 11.25 കോടി ഡോളർ ലോകബാങ്കിന്റെ വായ്പാ വിഭാഗമായ ഇന്റർനാഷനൽ ഡവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷനിൽ നിന്നും 38.75 കോടി ഡോളർ ഇന്റർനാഷനൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീ കൺസ്ട്രക‍്ഷൻ ആൻഡ് ഡവലപ്മെന്റിൽ നിന്നുമാണ്. 18.5 കൊല്ലം തിരിച്ചടവ് കാലാവധിയുണ്ട്.

കോവിഡ് കാലത്ത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലും മറ്റും നേരിട്ടു പണമെത്തിക്കുന്നതിനും 80 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റുമായി ഇതുവരെ 165 കോടി ഡോളർ ലോകബാങ്ക് സഹായം ഇന്ത്യയ്ക്കു നൽകിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

