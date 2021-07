മകൾ എപ്പോഴും ഫോണിൽ; അമ്മ ജീവനൊടുക്കി

ചെന്നൈ ∙ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി സദാസമയവും മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള വഴക്കിനു പിന്നാലെ അമ്മ ജീവനൊടുക്കി. ചെന്നൈ മണിമംഗലം സ്വദേശി ശോഭൻ രാജിന്റെ ഭാര്യ തമിഴരശിയാണു വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചത്.

ഇവരുടെ 2 പെൺമക്കളിൽ മൂത്തയാളിനോടു ഫോൺ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ അമ്മ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിച്ചെങ്കിലും കേൾക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഇരുവരും വഴക്കിട്ടു. തുടർന്നാണു തമിഴരശി ജീവനൊടുക്കിയത്.

