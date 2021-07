വ്യാപാരികൾക്ക് ആശ്വാസം; കുറഞ്ഞ പലിശയിൽ വായ്പ

ന്യൂഡൽഹി/കൊച്ചി ∙ ചില്ലറ–മൊത്ത വ്യാപാരങ്ങളെ കേന്ദ്രസർക്കാർ സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങളുടെ (എംഎസ്എംഇ) പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ, കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ വൻ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന വ്യാപാരി സമൂഹത്തിന് പലിശ കുറഞ്ഞ മുൻഗണനാവായ്പകൾ ലഭിക്കാൻ വഴിയൊരുങ്ങി. ഇതേസമയം, എംഎസ്എംഇ വിഭാഗത്തിനുള്ള മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ വ്യാപാരികൾക്കു കിട്ടില്ല. മുൻഗണനാവായ്പകൾക്കു മാത്രമാണ് എംഎസ്എംഇ പരിഗണന. പുതുക്കിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി പുറത്തിറക്കി.

∙ വായ്പയ്ക്കു പലിശ നിരക്കു കുറയുന്നതിനു പുറമേ, ജാമ്യവ്യവസ്ഥകളിലും മാർജിൻ തുകയിലും ഇളവുണ്ടാകും. എംഎസ്എംഇകൾക്കുള്ള ഉദ്യം റജിസ്ട്രേഷൻ പോർട്ടലിൽ (udyamregistration.gov.in) വ്യാപാരികൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. 2.5 കോടി പേർക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുമെന്നാണ് മന്ത്രി അറിയിച്ചത്. 8.5 കോടിയോളം ചില്ലറ, മൊത്ത വ്യാപാരികളുണ്ടെന്നു സംഘടനകൾ പറയുന്നു.

∙ ബാങ്കുകൾ മൊത്തം വായ്പയുടെ 40% മുൻഗണനാവിഭാഗത്തിൽ നൽകണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാത്തട്ടിലുമുള്ള വ്യാപാരികൾക്ക് വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇളവുള്ള വായ്പകൾ ഇനി ലഭിക്കും. നിലവിൽ ബിസിനസ് വായ്പകളാണ് ഇവർക്കു കിട്ടുന്നത്.

∙ എംഎസ്എംഇ സംരംഭകർക്കായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കാറുള്ള സബ്സിഡി പോലുള്ള സഹായങ്ങൾ വ്യാപാരികൾക്കു ലഭിക്കില്ല. സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിൽ 25% എംഎസ്എംഇ മേഖലയിൽനിന്നാകണമെന്ന വ്യവസ്ഥയും ബാധകമാകില്ല.

വ്യാപാരികളുടെ കടയടപ്പ് സമരം 6ന്

കോഴിക്കോട് ∙ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ പേരിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ദ്രോഹിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് വ്യാപാരികൾ ആറിന് സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി കടകളടച്ചു പ്രതിഷേധിക്കും. സോൺ നോക്കാതെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് തുറക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ടി.നസിറുദ്ദീൻ, രാജു അപ്സര എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

