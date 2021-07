2 മാസത്തിനിടെ അസമിൽ 12 ഏറ്റുമുട്ടൽ മരണം; വിവാദം

ഗുവാഹത്തി ∙ അസമിൽ കഴിഞ്ഞ മേയ് 10ന് പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതിനു ശേഷം പൊലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 12 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് രാഷ്ട്രീയ വിവാദമാകുന്നു. കസ്റ്റഡിയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് തീവ്രവാദികളും കുറ്റവാളികളും പൊലീസിന്റെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു.

എന്നാൽ, പുതിയ സർക്കാരിനെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ പൊലീസ് ഇവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ നിരോധിത ദിമാസ നാഷനൽ ലിബറേഷൻ ആർമിയിലെ ആറും യുണൈറ്റഡ് പീപ്പിൾ റവല്യൂഷനറി ഫ്രണ്ടിലെ രണ്ടും തീവ്രവാദികളുണ്ട്.

ഇവരെല്ലാം കർബി ആങ്‍ലോങ് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ദിമാജി, നൽബാരി, ശിവസാഗർ, കർബി ആങ്‍ലോങ് ജില്ലകളിൽ നടന്ന വ്യത്യസ്ത ഏറ്റുമുട്ടലുകളിലാണ് മറ്റ് 4 കുറ്റവാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇവരിൽ മാനഭംഗക്കേസ് പ്രതികളും കാലിക്കടത്ത് കേസ് പ്രതികളുമുണ്ട്.

പരുക്കേറ്റവരും ഒട്ടേറെ. പൊലീസ് അതിക്രമം സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ അടക്കം ഒട്ടേറെ പരാതികൾ നൽകിയിട്ടും പ്രയോജനമില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു. കൊല്ലപ്പെടുന്നവർ കുറ്റവാളികളായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ജനം പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഈ പ്രവണത തുടർന്നാൽ നിരപരാധികളെയും ഏറ്റുമുട്ടലിനിരയാക്കാൻ പൊലീസ് മടിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നു.

English Summary: 12 accused gunned down in 2 months in Assam