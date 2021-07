സഞ്ചാരികൾക്കു ഭീഷണി; പട്ടേൽ പ്രതിമയ്ക്ക് സമീപമുള്ള തടാകത്തിലെ 194 മുതലകളെ മാറ്റി

അഹമ്മദാബാദ് ∙ ഗുജറാത്തിലെ നർമദ ജില്ലയിൽ സർദാർ പട്ടേൽ പ്രതിമയ്ക്കു സമീപമുള്ള പാഞ്ച്മുലി തടാകത്തിലെ 194 മുതലകളെ സന്ദർശകരുടെ സുരക്ഷിതത്വം പരിഗണിച്ച് അവിടെ നിന്നു മാറ്റി. ഗാന്ധിനഗർ, ഗോധ്‍ര എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് മുതലകളെ മാറ്റിയത്. തടാകത്തിൽ ഇനിയും മുതലകളുണ്ട്.

‘ഐക്യ പ്രതിമ’ കാണാനെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്കായി സർദാർ സരോവർ അണക്കെട്ടിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ‘ഡൈക് 3’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാഞ്ച്മുലി തടാകം. ഇവിടെ ബോട്ട് സവാരിയുമുണ്ട്. 2018 ഒക്ടോബർ 31ന് പ്രതിമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തശേഷം ഇവിടേക്ക് സന്ദർശക പ്രവാഹമാണ്.

