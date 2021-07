മൂന്നാം തരംഗം: മുഖ്യഭീഷണി വൈറസിന്റെ ജനിതക മാറ്റം; വാക്സിനേഷൻ പ്രധാന ദൗത്യം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന 3 സാഹചര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര– സാങ്കേതിക വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള വിദഗ്ധ സമിതി വിലയിരുത്തി. വൈറസിന് അപകടകരമായ ജനിതക മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ വ്യാപനം കുറയുമെന്നാണു കണക്കുകൂട്ടൽ.

3 സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതാണ്:

∙ ഓഗസ്റ്റോടെ ജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്കു പോകുകയും പുതിയ വൈറസ് വകഭേദങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം. അങ്ങനെ വന്നാൽ, കേസുകൾ കാര്യമായി ഉയരാത്ത മൂന്നാം തരംഗമാകാം ഉണ്ടാകുന്നത്.

∙ ജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്കു പോകുകയും പുതിയ വകഭേദങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും കുത്തിവയ്പിലൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫലപ്രാപ്തിയിൽ 20% വരെ കുറവ്. അപ്പോഴും രണ്ടാം തരംഗത്തിലേതു പോലെ വ്യാപനം ഉണ്ടാകില്ല.

∙ വൈറസിന് അപകടകരമായ ജനിതക മാറ്റം സംഭവിക്കുക. ഇപ്പോഴുള്ള വൈറസ് വകഭേദങ്ങളെക്കാൾ 25 % വരെ കൂടുതൽ വ്യാപന ശേഷിയുള്ള ജനിതക മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൂന്നാം തരംഗം കൂടുതൽ അപകടകരമാകാം.

വൈറസിനു അപക‌ടകരമായ ജനിതകമാറ്റം ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടത് മൂന്നാം തരംഗത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയാൻ അനിവാര്യമാണെന്നു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് നിയോഗിച്ച സമിതി അംഗവും ഐഐടി കാൻപുറിലെ അധ്യാപകനുമായ മനീന്ദ്ര അഗർവാൾ വ്യക്തമാക്കി. രണ്ടാം തരംഗത്തിനു കാരണമായ ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തോളം അപകടകാരിയല്ല പിന്നീടു രൂപപ്പെട്ട ഡെൽറ്റ പ്ലസ് എന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചും.

കുത്തിവയ്പ് എത്ര കണ്ട് മുന്നേറുന്നോ അത്രകണ്ടു നാലാം തരംഗത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാമെന്നു വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. യുകെയാണ് ഉദാഹരണം. ജനുവരിയിൽ 60,000 കേസുകളും 1200 മരണവും പ്രതിദിനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാനത്തു നാലാം തരംഗത്തിൽ 21,000 കേസും 14 മരണവും എന്ന നിലയിലേക്കു കുറഞ്ഞു.



