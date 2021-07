തൃണമൂലിനെ അടുപ്പിക്കാൻ അധീറിനെ മാറ്റാൻ കോൺഗ്രസ്? തരൂരിനോ തിവാരിക്കോ സാധ്യത

ന്യൂഡൽഹി ∙ പാർലമെന്റിന്റെ മഴക്കാല സമ്മേളനം ഈ മാസം തുടങ്ങാനിരിക്കെ, ലോക്സഭയിലെ കക്ഷിനേതാവായ അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരിയെ കോൺഗ്രസ് മാറ്റിയേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തമായി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കാൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുമായി കൂടുതൽ അടുക്കാനാണ് നീക്കം. ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ അധ്യക്ഷ മമത ബാനർജിയുമായി നേർക്കുനേർ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന അധീർ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം ചേരാൻ തൃണമൂൽ തയാറാകില്ലെന്നു വ്യക്തമാണ്. ഇതുകൂടി കണക്കിലെടുത്ത് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി തന്നെ മുൻകയ്യെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണത്തിനു കോൺഗ്രസ് തയാറായില്ല. സംഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഏതു പാർട്ടിയിലും എപ്പോഴും നടക്കുന്നതാണെന്നായിരുന്നു വക്താവ് പവൻ ഖേരയുടെ പ്രതികരണം. അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്കു രാഹുൽ ഗാന്ധി തിരിച്ചെത്തുമെന്ന സൂചനകൾക്കിടെ ലോക്സഭയിലെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അങ്ങനെ വന്നാൽ, ശശി തരൂർ, മനീഷ് തിവാരി എന്നിവർക്കാകും നറുക്കുവീഴുക.

കോൺഗ്രസിലെ നേതൃപ്രതിസന്ധിയുടെ പേരിൽ ഹൈക്കമാൻഡിനെതിരെ നേരിട്ടു വിമർശനമുയർത്തിയ ജി–23 നേതാക്കളിൽ പെടുന്നവരാണ് ഇരുവരും. ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ മറ്റു നേതാക്കളുടെ കൂടി അഭിപ്രായം പ്രധാനമാകും. 2 വർഷമായി സഭാകക്ഷി നേതാവായിരിക്കുന്ന അധീറിന് ഒരു ഘട്ടത്തിലും തൃണമൂൽ എംപിമാരെ സഹകരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മമത പാർലമെന്റ് സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ സമയങ്ങളിൽ കാണാൻ കൂട്ടാക്കാതിരുന്നതും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വേളയിലെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളും തൃണമൂലും അധീറുമായുള്ള ബന്ധം വഷളാക്കി.

കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിലെ പാളിച്ചകളും വാക്സീൻ പ്രതിസന്ധിയും തുടങ്ങി കർഷക വിഷയം വരെ പാർലമെന്റിൽ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നീക്കം. ഒരിടവേളയ്ക്കു ശേഷം സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി റഫാൽ വിഷയം വീണ്ടും സജീവമായതും കോൺഗ്രസിന് ഉണർവു നൽകുന്നുണ്ട്.

തൃണമൂൽ ഉൾപ്പെടെ കക്ഷികളുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ പ്രതിപക്ഷ നിര സജീവമാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന ബോധ്യത്തിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നേതൃമാറ്റത്തിനുള്ള ആലോചന. മമത സർക്കാരിനോട് കൊമ്പുകോർക്കുന്ന ബംഗാൾ ഗവർണർക്കും കേന്ദ്രത്തിനുമെതിരെ ശബ്ദിക്കുമ്പോൾ തൃണമൂലിനും കോൺഗ്രസ് പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. ജൂലൈ 19 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 13 വരെയാകും പാർലമെന്റ് സമ്മേളനമെന്നാണ് സൂചന.

English Summary: Congress Likely to Replace Adhir Ranjan as Lok Sabha Leader