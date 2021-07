അരനൂറ്റാണ്ട്; ഉഷ്ണക്കാറ്റിൽ പൊലിഞ്ഞത് 17,362 ജീവൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉഷ്ണക്കാറ്റിൽ 50 വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്തു മരിച്ചത് 17,362 പേർ. 1971 മുതൽ 2019 വരെ 706 തവണയാണ് ഉഷ്ണക്കാറ്റ് ഉണ്ടായത്. ഭൗമശാസ്ത്ര മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി എം. രാജീവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തയാറാക്കിയ ഗവേഷണപ്രബന്ധത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, ഒഡീഷ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം മരണങ്ങൾ കൂടുതലായുണ്ടായത്. ഹിമാചൽപ്രദേശ് മുതൽ ആന്ധ്ര വരെയുള്ള 17 സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഉഷ്ണക്കാറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലുണ്ടാവുന്ന മേഖല. കേരളത്തിൽ 2018 ൽ 3 തവണയും 2019 ൽ 6 തവണയും ഉഷ്ണക്കാറ്റുണ്ടായി.

സമതലങ്ങളിൽ 40 ഡിഗ്രിയും മലമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ 30 ഡിഗ്രിയും ചൂടുള്ള കാറ്റ് വീശുമ്പോഴാണ് അതു ചൂടുകാറ്റായി പ്രഖ്യാപിക്കുക. തീരദേശത്ത് ഇത് 40 ഡിഗ്രിയാണ്. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പലയിടത്തും 40 ഡിഗ്രിയിലേറെ ചൂടുണ്ടായി. കൊടുംചൂട് മൂലം മരണനിരക്കിലും വർധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

