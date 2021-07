അമ്മാവന്റെ ആൺമക്കളുമായി ചാറ്റിങ് നടത്തി; സഹോദരിമാരെ തല്ലിച്ചതച്ചു– വിഡിയോ

ധർ (മധ്യപ്രദേശ്) ∙ ഫോണിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തതിന് 2 പെൺകുട്ടികളെ വീട്ടുകാർ തല്ലിച്ചതച്ചു. ഗോത്രവർഗത്തിൽ പെട്ട സഹോദരിമാർ അമ്മാവന്റെ ആൺമക്കളുമായി ചാറ്റ് ചെയ്തതാണ് പ്രശ്നമായത്. 19, 20 വയസ്സുള്ളവരാണ് കുട്ടികൾ.

പിപൽവ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പ്രചരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്. 7 പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഒരു സ്ത്രീയടക്കം പലർ ചേർന്ന് പെൺകുട്ടികളെ വടികൊണ്ട് അടിക്കുന്നതും മുടിക്കു പിടിച്ച് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. ഏതാനും ദിവസം മുൻപ്, അലിരാജ്പുർ ഗ്രാമത്തിൽ ഭർത്താവിന്റെ വീടു വിട്ട് അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ച ഗോത്രവർഗക്കാരിയെ മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടു ബന്ധുക്കൾ തല്ലിച്ചതച്ച സംഭവവുമുണ്ടായി.

English Summary: 2 MP women beaten up with sticks for chatting on phone with male cousins