പുണെ ∙ ജോലിക്കുള്ള അഭിമുഖം ലോക്ഡൗൺ മൂലം വൈകുന്നതിൽ മനംനൊന്ത് പിഎസ്‌സി ഉദ്യോഗാർഥി ജീവനൊടുക്കി. സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമക്കാരനായ സ്വപ്‌നിൽ ലോൺകർ (24) ആണ് സർക്കാർ ജോലിക്കു വൈകുന്നതിൽ നിരാശനായി തൂങ്ങിമരിച്ചത്.

മഹാരാഷ്ട്ര പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷന്റെ (എംപിഎസ്‌സി) പ്രാഥമിക പരീക്ഷയും മെയിൻ പരീക്ഷയും 2019ൽ വിജയിച്ച സ്വപ്നിൽ അഭിമുഖത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. 2020ലെ പരീക്ഷയും വിജയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Pune: MPSC aspirant commits suicide in Hadapsar after final interview fails to take place

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)