ബോളിവുഡ് ഇതിഹാസം ദിലീപ് കുമാറിന് വിട; ഓർമയായത് ബോളിവുഡിലെ ആദ്യ ‘ഖാൻ’

മുംബൈ ∙ ബോളിവുഡിന്റെ വിളക്കുമരം കണ്ണടച്ചു. ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ കരുത്തും ബോളിവുഡിൽ പിന്നാലെ വന്ന തലമുറകൾക്കു വെളിച്ചവുമായിരുന്ന ഇതിഹാസതാരം ദിലീപ്കുമാർ (98) അന്തരിച്ചു. ശ്വാസതടസ്സത്തെത്തുടർന്ന് ഒരാഴ്ചയായി ഹിന്ദുജ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാവിലെ ഏഴരയ്ക്കായിരുന്നു അന്ത്യം. മുംബൈ ബാന്ദ്ര പാലി ഹില്ലിലെ വസതിയിലെത്തിച്ച മൃതദേഹം വൈകിട്ട് ജുഹു കബർസ്ഥാനിൽ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ കബറടക്കി. നടി സൈറ ബാനുവാണു ഭാര്യ. മക്കളില്ല.

നാടകങ്ങളിലേതുപോലെ അതിഭാവുകത്വം നിറഞ്ഞ അഭിനയശൈലിയിൽനിന്ന് സിനിമയെ സ്വാഭാവിക അഭിനയത്തിലേക്കു നയിച്ച നടാണ് ദിലീപ് കുമാർ. അഭിനയപൂർണത തേടി അമിതാഭ് ബച്ചൻ അടക്കമുള്ളവർ പിന്തുടർന്ന പാഠപുസ്തകമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 1944 ൽ ‘ജ്വാർ ഭട്ട’ എന്ന സിനിമയിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു; 6 പതിറ്റാണ്ടിനിടെ വെറും 62 സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചാണു താരസിംഹാസനം നേടിയത്. സങ്കടപര്യവസായിയായ സിനിമകളിൽ തുടർച്ചയായി അഭിനയിച്ചതോടെ ദുഃഖനായകൻ എന്നായിരുന്നു വിശേഷണം.1998 ലെ ‘കില’യാണ് അവസാനചിത്രം. 2000 ൽ രാജ്യസഭാംഗമായി നാമനിർദേശം ചെയ്തു.

ദിലീപ് കുമാർ. Photo by STR / AFP

അവിഭക്ത ഇന്ത്യയിലെ പെഷാവറിൽ 1922 ഡിസംബർ 11നു ജനിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർഥ പേര് യൂസഫ് ഖാൻ എന്നാണ്. മുപ്പതുകളുടെ മധ്യത്തിൽ കുടുംബം മുംബൈയിലേക്കു കുടിയേറി. നടി ദേവികാ റാണിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബോംബെ ടാക്കീസിൽ 21–ാം വയസ്സിൽ അഭിനേതാവായതോടെ ദിലീപ് കുമാർ എന്നു പേരുമാറ്റി. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ ഖാൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.

ഭാര്യ സൈറ ബാനുവിനൊപ്പം ദിലീപ് കുമാർ (ഫയൽ ചിത്രം)

രാജ്കപൂറിനും ദേവാനന്ദിനും പിന്നാലെ ദിലീപ് കുമാറും യാത്രയായതോടെ ബോളിവുഡിലെ ആദ്യ ഹിറ്റ് ത്രയവും ഓർമയാകുന്നു. പത്മവിഭൂഷൺ (2015), പത്മഭൂഷൺ (1991), ദാദാ സാഹെബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് (1995), രാജീവ്ഗാന്ധി സദ്ഭാവനാ അവാർഡ് (2000) തുടങ്ങിയവ ലഭിച്ചു.

ദിലീപ് കുമാർ (ഫയൽ ചിത്രം)

English Summary: Dilip Kumar, one of India's finest actors, dies at 98 after long illness