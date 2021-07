വീഴ്ച പരിഹരിക്കാൻ അഴിച്ചുപണി; ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് പാർട്ടി ചുമതല ?

ന്യൂഡൽഹി ∙ 21 കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരിൽ 6 േപരുൾപ്പെടെ മൊത്തം 12 പേരെയാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്. ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട പ്രമുഖരുടെ വകുപ്പുകൾ പരിഗണിച്ചാൽ നടപടിക്കു 2 കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്: കോവിഡും പുതിയ ഐടി ചട്ട വിവാദവും.

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്ന ഏറ്റുപറച്ചിൽ പുനഃസംഘടനയിൽ എടുത്തുനിൽക്കുന്നു. സർക്കാരിനെ പ്രതിപക്ഷം മാത്രമല്ല, ആർഎസ്എസ് നേതൃത്വവും വിമർശിച്ചിരുന്നു. പല മന്ത്രിമാരുടെയും പ്രവർത്തനത്തിൽ ആർഎസ്എസ് അതൃപ്തി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.

ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരിൽ ഡി.വി. സദാനന്ദ ഗൗഡയും പ്രകാശ് ജാവഡേക്കറും ഹർഷ് വർധനും ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിലും മന്ത്രിമാരായിരുന്നു. രവിശങ്കർ പ്രസാദ്, വാജ്പേയി മന്ത്രിസഭയിലും ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിലും മന്ത്രിയായിരുന്നു. സദാനന്ദ ഗൗഡ കർണാടകയിലും രമേശ് പൊക്രിയാൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായിരുന്നു. വാജ്പേയി മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നത് രാജ്നാഥ് സിങ് മാത്രം.

ആരോഗ്യം, തൊഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം

കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികളിലെ പോരായ്മകളാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഹർഷ് വർധനും രാസവസ്തു മന്ത്രി ഡി.വി. സദാനന്ദ ഗൗഡയ്ക്കും കസേര നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായത്. ചികിത്സയ്ക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ ഹർഷ് വർധൻ ഊർജിത നടപടികളെടുത്തില്ലെന്നും വാക്സീൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഗൗഡയുടെ മന്ത്രാലയം പരാജയപ്പെട്ടെന്നുമാണ് വിലയിരുത്തൽ.

സ്കൂൾ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് ഇടപെട്ടപ്പോൾ തന്നെ പൊക്രിയാലിന്റെ സ്ഥാനം നഷ്ടമായേക്കുമെന്നു സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം സഹമന്ത്രി സഞ്ജയ് ധോത്രേയും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതലുള്ള അതിഥിത്തൊഴിലാളി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതും യുപിയിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികളെ വിമർശിച്ചതും മറ്റുമാണ് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷ് ഗാങ്‌വാറിനു പ്രശ്നമായത്. ക്ഷേമപദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ വേണ്ടത്ര മികവു കാട്ടിയില്ലെന്ന വിമർശനം സാമൂഹിക നീതി–ശാക്തീകരണ മന്ത്രി താവർചന്ദ് ഗെലോട്ടിനും സഹമന്ത്രി രത്തൻ ലാൽ ഖട്ടാരിയയ്ക്കും തിരിച്ചടിയായി. ഗവർണർസ്ഥാനം ലഭിച്ചത് ഗെലോട്ടിന് ആശ്വാസമായി.

നിയമം, ട്വിറ്റർ, പ്രതിഛായ

കോവിഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ചയെന്നു സുപ്രീം കോടതി പല തവണ സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഒപ്പം, ഉന്നത ജുഡീഷ്യറിയിലെ ജഡ്ജി നിയമനങ്ങൾ വൈകുന്നത് സർക്കാരിന്റെ പിഴവുകൊണ്ടെന്ന വിമർശനവുമുണ്ടായി. പുതിയ ഐടി ചട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്വിറ്ററും ഫെയ്സ്ബുക്കുമായി കൊമ്പുകോർത്തപ്പോൾ, യുഎസിന്റെ സമ്മർദവുമുണ്ടായി. രവിശങ്കർ പ്രസാദിനു മന്ത്രിസ്ഥാനം പോകാൻ ഇവ കാരണമായതായി കരുതാം. നിയമം ഒഴികെ ഇദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന വകുപ്പുകളുടെ കൂടി സഹമന്ത്രിയായിരുന്നു പുറത്തായ സഞ്ജയ് ധോത്രേ. സർക്കാരിന്റെ പ്രതിഛായ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വാർത്താവിതരണ– പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമായില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ ഫലമാണ് ജാവഡേക്കറിന്റെ രാജി. വനം – പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹമന്ത്രിയായിരുന്ന ബാബുൽ സുപ്രിയോയും പുറത്തായി. ബംഗാളിൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച ബാബുലിന്റെ പല പരാമർശങ്ങളും വിവാദമായിരുന്നു.

ഉൾപ്പെടാത്തവർ

രാജ്യസഭാംഗവും ബിഹാർ മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സുശീൽ മോദി, ലോക്സഭാംഗവും ബംഗാൾ ബിജെപി അധ്യക്ഷനുമായ ദിലീപ് ഘോഷ് എന്നിവർ സാധ്യതാപട്ടികയിൽ നേരത്തേ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറുമായുള്ള സൗഹൃദം സുശീലിനു പ്രതികൂല ഘടകമായി; നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിനും ബംഗാൾ ചീഫ് െസക്രട്ടറിയായിരുന്ന ആലാപൻ ബന്ദോപാധ്യായ്ക്കെതിരായ നടപടികൾക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും പാർട്ടി ദേശീയ നേതൃത്വത്തെയും വിമർശിച്ചത് ദിലീപ് ഘോഷിനു വിനയായി.

ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് പാർട്ടി ചുമതല ?

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർക്ക് പാർട്ടിയിൽ ചുമതല നൽകുമെന്നു സൂചനയുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ചു പ്രതികരിക്കാൻ ബിജെപി നേതാക്കൾ തയാറായില്ല. അതേസമയം, സന്തോഷ് ഗാങ്‌വാറും രമേശ് പൊക്രിയാലും ആരോഗ്യകാരണങ്ങളാൽ രാജിവയ്ക്കുന്നുവെന്നാണു പറഞ്ഞത്. മന്ത്രിസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും ബംഗാളിൽനിന്നുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കു സ്ഥാനം ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നു ബാബുൽ സുപ്രിയോ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. താവർചന്ദ് ഗെലോട്ട് രാജിവച്ചതോടെ പാർട്ടിയുടെ രാജ്യസഭാകക്ഷി നേതൃസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. നിർമല സീതാരാമനോ പീയൂഷ് ഗോയലോ ഈ സ്ഥാനത്തേക്കു വന്നേക്കും.

ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർ

രവിശങ്കർ പ്രസാദ്

പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ

ഹർഷ് വർധൻ

രമേശ് പൊക്രിയാൽ

ഡി.വി.സദാനന്ദ ഗൗഡ

താവർചന്ദ് ഗെലോട്ട്

സന്തോഷ് ഗാങ്‌വാർ

ബാബുൽ സുപ്രിയോ

സഞ്ജയ് ധോത്രേ

രത്തൻ ലാൽ ഖട്ടാരിയ

പ്രതാപ് ചന്ദ്ര സാരംഗി

ദേബശ്രീ ചൗധരി

