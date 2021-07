കള്ളപ്പണക്കേസ്: ഇഡിയോട് കൂടുതൽ സമയം തേടി മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി

മുംബൈ ∙ കള്ളപ്പണക്കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള സമൻസ്, സുപ്രീം കോടതി തന്റെ അപേക്ഷ തീർപ്പാക്കുംവരെ മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനോട് (ഇഡി) അഭ്യർഥിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖ്. ഇഡി മൂന്നാമതും സമൻസ് അയച്ചെങ്കിലും ഇന്നലെയും അദ്ദേഹം ഹാജരായില്ല.

ബാറുകളിൽ നിന്നു 100 കോടി രൂപ പിരിച്ചുനൽകാൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരിക്കെ ദേശ്മുഖ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന മുംബൈ മുൻ പൊലീസ് കമ്മിഷണറുടെ ആരോപണത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് ഇഡിയും കേസെടുത്തത്.

അനിൽ ദേശ്മുഖിന്റെ മകൻ റിഷികേശ് ദേശ്മുഖിനോടും ഹാജരാകാൻ ഇഡി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ, അനിൽ ദേശ്മുഖിന്റെ സെക്രട്ടറിമാരായ കുന്ദൻ ഷിൻഡെ, സഞ്ജീവ് പലാണ്ഡെ എന്നിവരെ ഇൗ മാസം 20 വരെ കോടതി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.

