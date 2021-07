മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് വേഗം വാക്സീൻ നൽകണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആശുപത്രികളിലും അഭയകേന്ദ്രങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടെ കഴിയുന്ന, മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കു കഴിവതും വേഗം വാക്സീൻ ഉറപ്പാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടു നിർദേശിച്ചു.

ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർക്കു സ്വന്തം നിലയ്ക്കു വാക്സീനെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അവർക്കെല്ലാം കുത്തിവയ്പ് ഉറപ്പാക്കണം. ഇതിനു പദ്ധതി തയാറാക്കുമെന്നു അഡീഷനൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ മാധവി ധവാൻ ഉറപ്പു നൽകി. മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിയ പതിനായിരത്തോളം പേർ ആശുപത്രികളിൽ തുടരുകയാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി.

