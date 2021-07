ലാംഡ വകഭേദം വ്യാപിച്ചത് മുപ്പതോളം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്; ഭയക്കേണ്ടതില്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ മുപ്പതോളം രാജ്യങ്ങളിലേക്കു വ്യാപിച്ച കോവിഡ് ലാംഡ വകഭേദം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്നതല്ലെന്ന് നിതി ആയോഗ് അംഗം ഡോ. വി.കെ. പോൾ പറഞ്ഞു. ലാംഡയുടെ സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

വാക്സീൻ ലഭ്യത കാര്യമായി വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ വാക്സീൻ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും ഡോ. വി.കെ. പോൾ നിർദേശിച്ചു. പ്രതിദിനം 41 ലക്ഷം വീതം വാക്സീൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്.

ഗർഭിണികൾ വാക്സീനെടുക്കണം

ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ വാക്സീനുകളും ഗർഭിണികൾക്കു സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഗർഭിണികൾക്ക് അവ ഫലപ്രദവും സുരക്ഷിതവുമാണ്. ഗർഭിണികൾ വാക്സീനെടുക്കേണ്ടതു പ്രധാനമാണ്.

ഈ വർഷം തന്നെ

ഇന്ത്യയിലെ 18 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കെല്ലാം ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ വാക്സീൻ നൽകാൻ കഴിയുമെന്നു ദേശീയ വിദഗ്ധ സമിതി അധ്യക്ഷൻ ഡോ.എൻ.കെ. അറോറ. വാക്സീൻ ലഭ്യത വർധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രം ശ്രമിക്കുന്നതിനൊപ്പം കുത്തിവയ്പു കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും എൻ.കെ. അറോറ പറഞ്ഞു.

അംഗീകാരം എന്ന് ?

കോവാക്സിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അനുമതി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത തെളിയുന്നു. ഉൽപാദകരായ ഭാരത് ബയോടെക് സമർപ്പിച്ച മൂന്നാം ഘട്ട ട്രയൽ ഡേറ്റ മികച്ചതാണെന്നും രാജ്യാന്തര സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇതു പാലിക്കുന്നതായും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റ് ഡോ. സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ പറഞ്ഞു.

ഫൈസറിന് മൂന്നാം ഡോസ്

യുഎസിൽ ഉൾപ്പെടെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ച ഫൈസർ വാക്സീന് പ്രതിരോധശേഷി കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് വേണ്ടിവരുമെന്ന് പഠനം. രണ്ടു ഡോസാണ് പൂർണ ഡോസ്. ഇതിനു പുറമേ, മൂന്നാമതൊരു ഡോസ് കൂടി നൽകുന്നതു ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന. ബീറ്റ, ഡെൽറ്റ വകഭേദങ്ങൾക്കെതിരെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകുന്നതു ഫലം ചെയ്യുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

