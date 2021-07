യുപി: 2 കുട്ടികളിൽ കൂടുതലെങ്കിൽ സർക്കാർ ജോലി വിലക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ 2 കുട്ടികളിൽ കൂടുതലുള്ളവർക്ക് സർക്കാർ ജോലികളും ആനുകൂല്യങ്ങളും നിഷേധിക്കുന്ന ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണ നിയമത്തിന്റെ കരട് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. ഈ മാസം 19 വരെ അഭിപ്രായങ്ങളറിയിക്കാം. ഒരുവർഷത്തിനകം നിയമം നടപ്പാക്കാനാണു നീക്കം.

2 കുട്ടികളിൽ കൂടുതലുള്ളവർക്ക് തദ്ദേശസ്ഥാപന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനോ സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാനോ കഴിയില്ല. സർക്കാർ ജോലിയിലുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റമോ ഇൻക്രിമെന്റോ ലഭിക്കില്ല. നിയമം നടപ്പായ ശേഷം രണ്ടിലധികം കുട്ടികളുണ്ടാകുന്നവർ സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ ക്ഷേമപദ്ധതികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെടും.

വന്ധ്യംകരണത്തിനു വിധേയരാകുന്നവർക്ക് വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ടാകും. ഒറ്റക്കുട്ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ 20 വയസ്സുവരെ ഇൻഷുറൻസ്, സൗജന്യ ചികിത്സ, ജോലിയിൽ മുൻഗണന, സ്കോളർഷിപ്, പ്രഫഷനൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവേശന മുൻഗണന എന്നിവയുണ്ടാകും.

കുടുംബത്തിന് വൈദ്യുതി, വെള്ളക്കരം, വീട്ടുനികുതി എന്നിവയിൽ ഇളവുണ്ടാകും. പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സ്കോളർഷിപ് ലഭിക്കും. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ 4 ഇൻക്രിമെന്റുകളും ഭാര്യയ്ക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സയും ലഭിക്കും. ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്കു താഴെയുള്ളവർക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിക്ക് 80,000 രൂപയും പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഒറ്റത്തവണ നൽകും.

എല്ലാവർക്കും സാമൂഹികനീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണു നിയമമെന്നാണ് സർക്കാർ വിശദീകരണം. അതേസമയം, മുസ്‌ലിം സമുദായത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണു ബില്ലെന്ന് ആക്ഷേപമുയർന്നു കഴിഞ്ഞു. ലക്ഷദ്വീപിൽ സമാനമായ ചില വ്യവസ്ഥകളുള്ള കരടു നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ചതു വിവാദമായിരുന്നു.

