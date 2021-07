വിമാനയാത്രയ്ക്ക് കോവിഡ് രേഖ: ഇളവ് നൽകാൻ മഹാരാഷ്ട്ര നീക്കം

മുംബൈ ∙ ആഭ്യന്തര വിമാനയാത്രക്കാർക്കു 48 മണിക്കൂറിനിടെയെടുത്ത കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന വ്യവസ്ഥ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ ഇളവു ചെയ്തേക്കും. 2 ഡോസ് വാക്സീനുമെടുത്തവർക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ടെന്ന തീരുമാനം 15നു പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നാണു വിവരം.

മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമാകുന്ന നീക്കമാണിത്. കോവിഡ് സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി 15 മുതൽ കടകളുടെയും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തി സമയം നീട്ടുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇളവുകളും പരിഗണനയിലുണ്ട്.

English Summary: Maharashtra for relaxation regarding covid certificate for flight journey